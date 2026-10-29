СМИ подали в суд на Трампа из-за приказа не пускать их в самолет президента

Истцы отмечают, что они «не претендуют на неограниченное право входить в Овальный кабинет или путешествовать на борту Air Force One». «Но если Белый дом открывает эти пространства журналистам для освещения новостей, Белый дом не имеет права исключать истцов из-за того, что ему не нравится их освещение событий»,— говорится в иске. Журналистам CNN за последний месяц шесть раз отказывали в доступе на борт президентского самолета, их коллегам из Politico — дважды, журналистов MS NOW с середины сентября не пустили на борт ни разу.