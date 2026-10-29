СМИ подали в суд на Трампа из-за приказа не пускать их в самолет президента
CNN, MS NOW и Politico расширили ранее поданный ими иск против администрации Трампа, включив в него требование вернуть доступ для их журналистов на борт президентского самолета. Как указывается в заявлении СМИ, «продолжающееся карательное и дискриминационное лишение прав» со стороны администрации является нарушением Первой и Пятой поправок к Конституции США. Ранее иск содержал требование возобновить доступ журналистов в Белый дом.
Истцы отмечают, что они «не претендуют на неограниченное право входить в Овальный кабинет или путешествовать на борту Air Force One». «Но если Белый дом открывает эти пространства журналистам для освещения новостей, Белый дом не имеет права исключать истцов из-за того, что ему не нравится их освещение событий»,— говорится в иске. Журналистам CNN за последний месяц шесть раз отказывали в доступе на борт президентского самолета, их коллегам из Politico — дважды, журналистов MS NOW с середины сентября не пустили на борт ни разу.
Администрация президента США запретила доступ журналистам этих СМИ в Белый дом и аннулировала их пресс-карты в середине сентября, после того как господин Трамп обвинил их в «публикации фейков». Издания опротестовали эти действия в суде, который потребовал возвращения журналистам доступа в Овальный кабинет. Кроме того, ведущие американские СМИ, включая ABC, Fox News, CBS, NBC, The New York Times и The Washington Post, объявили бойкот и отказались освещать мероприятия с участием главы государства. Белый дом формально вернул журналистам CNN, MS NOW и Politico пропуски, но стал вычеркивать их из списков журналистов, сопровождающих президента на борту Air Force One.