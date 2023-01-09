Луговой попросил Генпрокуратуру дать оценку высказываниям Меладзе

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать правомерную оценку действиям певца Валерия Меладзе, который на концерте в Дубае высказался в поддержку Украины. Текст обращения депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности»,— говорится в сообщении Андрея Лугового.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу: «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал: «Героям слава».

После публикации видеозаписи член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства. Позднее, комментируя видео с концерта, певец заявил: «Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы».

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Эрдни Кагалтынов