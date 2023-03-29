Генпрокуратуру попросили проверить, не финансирует ли Валерий Меладзе ВСУ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить, не финансирует ли Валерий Меладзе ВСУ, сообщает RT. В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова говорится, что певец «неоднократно критиковал» проведение военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Автор обращения написал, что сейчас Валерий Меладзе беспрепятственно гастролирует за границей. «У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины»,— написал Виталий Бородин, призвав Генпрокуратуру провести соответствующую проверку.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором во время новогоднего концерта в Дубае Валерий Меладзе, предположительно, сказал: «Героям слава». Фраза певца не попала на видеозапись. «Слава Украине! Героям слава!» считается приветствием, которое используется украинскими националистами.

После публикации видео член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить певца гражданства России, а депутат Госдумы Андрей Луговой попросил генпрокурора дать действиям певца оценку.

В конце декабря в Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе, в январе отменили его выступление в Иркутске. В конце марта стало известно об отмене концертов в Новосибирске, Кемерово и Барнауле.

Лаура Кеффер