«Надеть на себя все самое красивое сразу»
Дмитрий Буткевич — о театральной выставке в петербургском «Манеже»
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В петербургском «Манеже» открыто громадное выставочное полотно с названием «Сцена действия». Оно действительно посвящено русской театральной сцене, точнее даже 150-летию Союза театральных деятелей, который 22 октября 2026 года был переименован в Российское театральное общество. Это подается как «возвращение к истокам».
Изначально в 1876 году было создано Общество взаимного вспоможения русских артистов. А я еще помню советскую аббревиатуру ВТО — Всероссийское театральное общество. Понятно, что за этим стоит идеология: некие деятели объединились в Союз, а общество формируется вокруг Театра с большой буквы. Примерно о том же и очередной грандиозный выставочный проект в петербургском «Манеже».
Мне понравились две максимумы питерских коллег-искусствоведов, которыми поделюсь. Первая: манежные кураторы приучили зрителя, что современная выставка — это череда ярких ассоциативных эпизодов, а не единое смысловое полотно. Вторая — зрители смотрят на историю русского театра из окна скоростного поезда. Проект посетил, мысль коллег полностью в данном случае поддержу. В том числе и в очевидных отрицательных коннотациях, которые содержатся в их сентенциях.
В этих объяснениях слышна скороговорка, как будто создатели проекта задыхались от обилия свалившегося им в руки материала. Вообще выглядело так, будто кураторы, согласно известному выражению, решили «надеть на себя все самое красивое сразу». По давней питерской традиции огромное внимание уделяется постановке «Маскарада» Всеволода Мейерхольда, вышедшей аккурат в феврале 1917 года. Спектакль стал основным этапом и в развитии русского театра. С этого-то и начинается путешествие по сцене действия.
О постановке рассказывают подробнейшим образом. Голова идет кругом от обилия костюмов Александра Головина: они поистине великолепны. Даже оригинальный главный занавес его работы восстановили и привезли из фондов Александрийского театра. В результате мы получили серию красивых картинок и предметов. Снова присущее зумерам рилсовое сознание.