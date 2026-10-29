В этих объяснениях слышна скороговорка, как будто создатели проекта задыхались от обилия свалившегося им в руки материала. Вообще выглядело так, будто кураторы, согласно известному выражению, решили «надеть на себя все самое красивое сразу». По давней питерской традиции огромное внимание уделяется постановке «Маскарада» Всеволода Мейерхольда, вышедшей аккурат в феврале 1917 года. Спектакль стал основным этапом и в развитии русского театра. С этого-то и начинается путешествие по сцене действия.