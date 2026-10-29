К новым присяжным и новый гособвинитель

Первоначально подсудимых было шесть, пять из которых еще на следствии ходатайствовали о рассмотрении дела с участием заседателей. При поступлении дела в суд Георгий Чехонадских, который, по данным ТАСС, является участником измайловской ОПГ, свою судьбу присяжным доверять не захотел, и его дело было выделено в отдельное производство. По данным “Ъ”, судья Оксана Жукова 20 октября отправила его за убийство в колонию на десять лет.