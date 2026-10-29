К новым присяжным и новый гособвинитель
По делу банды спецназовцев поменяли присяжных, судью и усилили обвинение
Пушкинский горсуд Подмосковья заново отобрал коллегию присяжных по уголовному делу совладельца универмага «Московский» Валерия Цимбаева, а также участников банды спецназовцев, промышлявшей заказными убийствами. На их счету, по данным следствия, жизни 11 человек, еще 4 потерпевшим удалось выжить.
«В состав коллегии вошли шесть основных и шесть запасных членов коллегии»,— рассказал “Ъ” один из участников процесса. По его словам, поддерживать обвинение на процессе будет прокурор из Генпрокуратуры Мария Семененко, известная участием в нескольких резонансных делах, в частности, в отношении бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, осужденного на пожизненное заключение. Помогать ей будет Виктория Шевченко из Мособлпрокуратуры.
По словам собеседника “Ъ”, в деле сменился судья — вместо Олега Патрина председательствовать на процессе будет Оксана Жукова.
Как ранее писал “Ъ”, первую коллегию присяжных отобрали в августе с первой попытки, что бывает крайне редко. Однако уже на первом заседании в начале сентября прокуроры (тогда обвинение представляли Ярослав Недосекин и Владимир Нагайцев) ходатайствовали о роспуске коллегии в связи с нарушениями при отборе.
Первоначально подсудимых было шесть, пять из которых еще на следствии ходатайствовали о рассмотрении дела с участием заседателей. При поступлении дела в суд Георгий Чехонадских, который, по данным ТАСС, является участником измайловской ОПГ, свою судьбу присяжным доверять не захотел, и его дело было выделено в отдельное производство. По данным “Ъ”, судья Оксана Жукова 20 октября отправила его за убийство в колонию на десять лет.
Что касается основного дела, которое будет слушать теперь та же судья, то главным фигурантом в нем считается совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев. Вместе с ним перед судом предстанут бизнесмен Олег Рамазанов, бывший спецназовец Олег Токарев, а также Петр Тимошенко и Арсен Муидов. В СКР полагают, что на их совести жизни 11 человек, еще 4 жертвам удалось выжить.
Непосредственно Валерия Цимбаева следствие считает заказчиком покушения в 2003 году на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, а также невольным виновником гибели бизнесмена Тимофея Пономаренко.
Последнего участники банды спецназовцев убили по ошибке, спутав с другим человеком. Ряд исполнителей преступлений ранее уже были осуждены.
11 человек, а также главаря банды спецназовцев Павла Христева сейчас судят во 2-м Западном окружном военном суде. Они также доверили свою судьбу присяжным.