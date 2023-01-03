В Совфеде призвали лишить Валерия Меладзе российского гражданства

Член Совета Федерации Елена Афанасьева полагает, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России. Так госпожа Афанасьева прокомментировала видео, на котором Валерий Меладзе на вечеринке говорит «героям слава», отвечая на украинский националистический лозунг «слава Украине».

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации»,— написала сенатор в Telegram. Она сочла такой поступок «скотством» и «предательством». «Если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России»,— заявила Елена Афанасьева.

2 января лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех званий. Валерий Меладзе пока никак не комментировал эти сообщения.

Анастасия Ларина