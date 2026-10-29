Чистая прибыль X5 по МСФО снизилась на 16,5% за девять месяцев

Выручка X5 за январь-сентябрь увеличилась на 11,4% — до 3,8 трлн руб., за третий квартал — на 13%, до 1,3 трлн руб. «Пятерочка» за девять месяцев получила 2,9 трлн руб. выручки (+9,4% год к году), «Перекресток» – 413,3 млрд руб. (+7,1%), а «Чижик» – 391,2 млрд руб. (+31,4%).