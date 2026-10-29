Чистая прибыль X5 по МСФО снизилась на 16,5% за девять месяцев
Чистая прибыль X5 по МСФО составила 63,8 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль X5 (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») по МСФО составила 63,8 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 16,5% больше аналогичного показателя годом ранее. За третий квартал чистая прибыль, напротив, выросла на 3,8% — до 29,3 млрд руб., следует из отчетности ритейлера.
Выручка X5 за январь-сентябрь увеличилась на 11,4% — до 3,8 трлн руб., за третий квартал — на 13%, до 1,3 трлн руб. «Пятерочка» за девять месяцев получила 2,9 трлн руб. выручки (+9,4% год к году), «Перекресток» – 413,3 млрд руб. (+7,1%), а «Чижик» – 391,2 млрд руб. (+31,4%).
Скорректированная EBITDA группы с начала года выросла на 12% — 228,7 млрд руб., за третий квартал — на 17,9%, до 87,4 млрд руб. Рентабельность показателя за девять месяцев составила 6%. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 сентября — 1,2х.