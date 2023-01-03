Певец и продюсер Валерий Меладзе прокомментировал видео с концерта в Дубае, на котором он высказался в поддержку Украины. По его словам, он хочет, чтобы «антагонизм прекратился» и «между близкими народами установилось согласие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Меладзе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Меладзе

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы»,— написал господин Меладзе в Telegram (орфография сохранена).

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу: «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал «героям слава».

После публикации видео сенатор Елена Афанасьева заявила, что Валерия Меладзе необходимо лишить российского гражданства, а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала признать его иностранным агентом и запретить въезд в Россию.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко