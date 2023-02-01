Президент Сербии зовет на помощь парламент

Президент Сербии Александр Вучич, выразивший готовность принять план ЕС по Косово, намерен убедить в необходимости его поддержки политическую элиту и население страны. Для этого он 2 февраля выступит в парламенте на специальной сессии, которую в Сербии уже назвали исторической. Принятие плана позволит стране избежать санкций Запада, но сам Александр Вучич рискует в этом случае лишиться поддержки большинства сербов, которые считают Косово сербской территорией, а также испортить отношения с Россией, выступающей против признания косовской независимости. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica, Reuters

Специальную сессию сербского парламента, на которой Александр Вучич изложит свою позицию по нормализации отношений с Косово, назначил на 2 февраля спикер Владимир Орлич, повинуясь требованию правительства. До того сам президент заявил о необходимости обсудить с партиями и населением ситуацию.

Речь идет о чуть ли не ультимативном требовании Запада к Белграду нормализовать отношения с Косово на базе франко-германского плана, предусматривающего членство Приштины в международных организациях, включая ООН.

Фактический ультиматум США и ЕС был обнародован на переговорах пяти эмиссаров ведущих западных стран с сербским президентом 20 января. Его суть изложил сам Александр Вучич на минувшей неделе в обращении к нации. По признанию президента, ему было ясно сказано: Белград должен принять план по Косово, в противном случае процесс вступления Сербии в Евросоюз будет приостановлен, из страны отзовут западные инвестиции, а для сербских граждан отменят безвизовый режим со странами ЕС. «Никогда не соглашусь быть президентом страны, находящейся в изоляции»,— объявил Александр Вучич. И выразил свою позицию: Белград «готов принять концепцию и работать над реализацией европейского плана по нормализации отношений с Косово».

Теперь президент рассчитывает убедить в правильности своего решения политическую элиту и население страны. Однако сделать это будет непросто. Подавляющее большинство сербов считает Косово неотъемлемой частью территории Сербии.

Положение об этом содержится и в преамбуле конституции. Против «сдачи Косово и Метохии» активно выступает Сербская православная церковь, имеющая огромное влияние в стране. Да и политика правящей Сербской прогрессивной партии все последние годы строилась под лозунгом «Косово не отдадим!».

Поэтому неудивительно, что многие оппозиционные партии с ходу потребовали от президента отвергнуть франко-германский план. Они организовали митинг перед зданием президентской администрации и протестное шествие по Белграду. Даже партии, называющие себя проевропейскими, потребовали обнародовать полный текст плана ЕС до какого-либо его обсуждения.

Кроме того, против признания косовской независимости, в чем состоит ключевая идея франко-германского плана, выступает Россия, которая все последние годы неукоснительно поддерживала Белград по этому вопросу в Совбезе ООН.

В Москве исходят из того, что нормализация отношений Белграда и Приштины откроет Косово дорогу в НАТО и ЕС. Это признал на днях и сам Александр Вучич.

«Мы не можем предотвратить вступление Косово ни в Совет Европы, ни в НАТО»,— заявил он после переговоров с «западной пятеркой».

«Если Сербия совершит разворот в своей политике и примет франко-германский план по Косово, последуют жесткое российское давление и кара, поскольку это стало бы прелюдией к дистанцированию Сербии от России»,— убеждена глава Европейского движения Сербии Елица Милич.

В этой ситуации Запад стремится несколько облегчить сербскому президенту задачу по принятию косовского плана. С учетом того, что одно из ключевых требований Белграда — это формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), США и другие западные страны заметно усилили давление на Приштину по этому вопросу.

31 января посольство США в Приштине собрало у себя представителей косовских властей и оппозиции, чтобы обсудить в закрытом режиме создание ССМ. А за день до этого немецкий Фонд Фридриха Эберта совместно с Европейским институтом мира представил в Приштине проект устава ССМ. Согласно этому документу, сообщество имело бы свои символы — флаг и герб, председателя, парламент, бюджет.

Все последние дни представители Запада в один голос повторяют: формирование ССМ — прямая обязанность косовских властей.

Они исходят из того, что, как только удастся запустить этот процесс, Белград лишится важного аргумента и ключевой отговорки для непринятия плана по Косово.

С тем, что возможностей для маневра у Белграда все меньше, согласны и сербские эксперты. «Александр Вучич загнан в угол. Впервые за последние два десятилетия появилось достаточно сигналов, что косовская партия вступает в стадию завершения,— считает один из ведущих белградских внешнеполитических экспертов Бошко Якшич.— Или разрешится эта крупнейшая, сложнейшая и самая продолжительная проблема Балкан и Сербия с меньшей территорией станет стабильной страной, или же нас ждут годы мучений, неизвестности и изоляции. Этому в немалой степени способствовала и война на Украине».

Переход косовской партии в стадию завершения подтверждают и европейские дипломатические источники “Ъ”. По их словам, западные посредники рассчитывают уже в марте согласовать контуры соглашения Сербии и Косово о нормализации отношений.