Вучич: у Сербии не осталось союзников из-за отказа от введения санкций против России

В ходе заседания парламента президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна может стать изгоем в том случае, если не примет франко-германскую стратегию урегулирования ситуации в Косово. Он подчеркнул, что сейчас нельзя действовать на международной арене в одиночку, но из-за отказа Сербии от введения санкций против России она осталась без союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сегодня никто не стал бы воспринимать нас как союзника из-за войны, разворачивающейся сейчас на Украине. Из-за того, что Сербия не ввела санкции против Российской Федерации»,— сказал господин Вучич в ходе заседания Народной скупщины (фрагменты его трансляции опубликовал RTS).

Президент заявил, что Белград не планирует отказываться от военного нейтралитета, пока жизненные интересы Сербии не окажутся под угрозой. Жизненно важным элементом политического курса сербского правительства господин Вучич назвал вступление страны в Евросоюз.

Несмотря на отказ от введения санкций против России сербское руководство не поддерживает действия российской армии, считает Крым и Донбасс частью Украины и обещает присоединиться к восстановлению украинских городов после завершения конфликта. Страна также выделяет средства для помощи украинским беженцам и направляет Украине гуманитарную помощь.

О курсе действующего сербского правительства — в материале «Ъ» «Президент Сербии зовет на помощь парламент».

Андрей Сапожников