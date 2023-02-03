Вучич «не знает, сколько выдержит» без введения санкций против РФ

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. По его словам, Белград платит высокую цену за отказ от введения санкций, но для господина Вучича это вопрос репутации страны.

В ходе выступления в сербском парламенте зампредседателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич призвала президента ввести «хотя бы один пакет санкций против России». По ее мнению, необходимы ограничения «хотя бы против лиц, которые принимают решения».

Господин Вучич этот призыв отверг. «Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год»,— заявил он парламентариям (цитата по «РИА Новости»).

Александр Вучич с прошлого года говорит, что Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России. Он считает ограничения безрезультатными, хотя и признает, что из-за отказа их вводить у Сербии не осталось союзников. При этом сербские власти не поддерживают действия российской армии, а также считают Крым и Донбасс частью Украины.

О политике сербского правительства — в материале «Ъ» «Президент Сербии зовет на помощь парламент».

Лаура Кеффер