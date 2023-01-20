Вучич считает, что санкции против России не принесут результатов

Сербия все еще не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он считает, что санкции не принесут положительных результатов. При этом он поддерживает целостность Украины.

Господин Вучич поднял тему санкций на брифинге на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Единственный вопрос заключается в том, когда мы собираемся и собираемся ли вводить санкции (против РФ.— "Ъ"). Вы просто забываете, что мы сами находились под санкциями почти 10 лет. Мы не верим, что это принесет какие-либо положительные результаты»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Сербский президент отметил, что его страна не намерена менять позицию по теме Украины и поддерживает ее территориальную целостность. «Когда мы начали это обсуждать, меня спросили, Крым это Украина или Россия? Это часть Украины. Донбасс является частью Украины»,— добавил Александр Вучич.

В декабре 2022 года он в очередной раз сказал, что Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России. Он говорил, что сама Сербия «не была счастлива», когда против нее вводили ограничения. Тем временем, Евросоюз обсуждает уже десятый пакет антироссийских санкций. Его могут принять до 24 февраля.

Лаура Кеффер