Вучич заявил, что Сербия не собирается менять свою позицию по санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не изменит свою позицию по санкциям против России без угрозы жизненным интересам Сербии. По его словам, он не знает, будет ли Сербия вводить санкции против России.

«Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся»,— сказал Александр Вучич в интервью телеканалу Prva (перевод по ТАСС).

«Станем ли — не знаю, но мое "не знаю" весит больше, чем у других "да". <...> По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих»,— дополнил он.

Власти Германии призывали Сербию определиться между курсом на вступление в ЕС и партнерскими отношениями с Россией. По информации Die Welt, в ФРГ были «удивлены и разочарованы» подписанием соглашения о сотрудничестве между Сербией и Россией. В декабре Александр Вучич говорил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой.

Об отношениях Сербии и ЕС — в материале «Ъ» «В Европу вместе, а санкции врозь».

Олеся Павленко