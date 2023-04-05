Сербия проведет совместные с НАТО военные учения «Платиновый волк»

Сербия совместно с рядом стран НАТО проведет военные учения «Платиновый волк–23» (Platinum Wolf) на своей территории, сообщает сербская газета «Политика» со ссылкой на Минобороны республики. Действие соответствующего моратория на эти маневры распространяться не будет.

«Целью учений является поддержание уровня оперативной совместимости подразделений ВС Сербии для участия в международных миротворческих операциях»,— сообщили в оборонном ведомстве.

Там же сообщили, что конкретно эти маневры исключены из правительственного моратория (от 27 февраля 2022) на планирование, подготовку и проведение учений с участием иностранных партнеров. При этом в Минобороны подчеркнули, что мораторий продолжает действовать.

«Такая деятельность, несмотря на мораторий, чрезвычайно важна для наших вооруженных сил. Армия должна работать над оперативной совместимостью, учитывая, что мы участвуем в миротворческих миссиях ООН и ЕС совместно с некоторыми странами—членами НАТО»,— указал сербский военный аналитик Влад Радулович.

Учения «Платиновый волк» проводятся в Сербии с 2014 года, как следует из базы данных на сайте Минобороны республики. В 2021 году наряду с сербскими и американскими военными в учениях участвовали бойцы ВС Боснии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Румынии, Словении и Франции.

Маневры в 2020 и 2021 годах также прошли на фоне правительственного моратория на участия сербских ВС в подобных мероприятиях. Действие того моратория президент Сербии Александр Вучич обосновывал противоэпидемическими мерами и нейтральной позицией Белграда.

В этом году, сообщает «Политика», организация учений привлекла к себе повышенное внимание из-за конфликта на Украине. В марте аналитики сербского исследовательского центра Demostat предположили, что «Платиновый волк–23» положит конец действию февральского моратория.

Позднее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил телеканалу B92, что в организации учений «нет никаких скрытых сигналов, сообщений или намеков» (цитата — «Политика»), и страна не отказывается от курса на военный нейтралитет.

В то же время издание Balkaninsight со ссылкой на данные Белградского центра политики безопасности отмечает, что с 2006 по 2017 Сербия приняла участие примерно в 150 двусторонних или международных военных учениях с государствами-членами НАТО или участниками программы альянса «Партнерство ради мира» (непосредственно к программе Сербия присоединилась в 2006 году).

Григорий Лейба