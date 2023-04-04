«Новые модели будут появляться точно»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Рынок легковых автомобилей выйдет на докризисный уровень только в 2027 году. Автозавод «Тойота Мотор» под Санкт-Петербургом перешел в собственность ФГУП НАМИ. АвтоВАЗ намерен во втором квартале запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. «Москвич» в 2023 году выпустит две новые модели. 1 июня планируется начать продажи в России автомобилей иранской марки Saipa.

День 403-й. 2 апреля. Воскресенье

02.04.2023 17:07

Власти ЕС поставили перед собой две амбициозные задачи: перейти к 2035 году полностью на электромобили и при этом избавиться от энергетической зависимости от Китая. Для перехода ЕС на электромобили необходимо существенное наращивание добычи в Европе лития, который используется при производстве аккумуляторных батарей. Между тем, 60% общемирового объема переработки лития сейчас приходится на Китаю, который и является главным поставщиком этого металла в Европу.

День 402-й. 1 апреля. Суббота

01.04.2023 10:17

В 2023–2025 годах десяти российским регионам предоставят субсидии на реализацию проектов, связанных с развитием городского электротранспорта и благоустройством прилегающих территорий. Как выяснил «Ъ», «Росатом» предлагает выделять субсидии автопроизводителям для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей. Такая мера, по мнению госкорпорации, снизит цену электромобилей и повысит спрос на них.

День 401-й. 31 марта. Пятница

31.03.2023 18:58

Липецкий автозавод «Моторинвест» сообщил о планах в начале второго квартала 2023 года приступить к производству электрокроссовера Evolute i-SKY. В начале третьего квартала ожидается старт продаж.

31.03.2023 14:15

В январе-феврале 2023 года продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 53%. За два первых месяца в стране продано всего 56 экземпляров автомобилей люксовых брендов. В тройку самых популярных марок вошли Bentley (16 шт.), Rolls-Royce (13 шт.) и Lamborghini (10 шт.). Продажи остальных брендов составили менее десятка автомобилей — Maserati (7 шт.), Aurus (5 шт.), Ferrari (4 шт.) и один Aston Martin.

31.03.2023 13:41

Компания Chery привезет в Россию новый седан S5, который выйдет на рынок под фирменным брендом Omoda.

31.03.2023 12:37

Автозавод «Тойота Мотор» японской компании Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило ФГУП НАМИ, подведомственное Минпромторгу. Предприятие перешло в собственность с оборудованием и землей.

По данным источников «Ъ», НАМИ не будет самостоятельно выпускать на нем автомобили и может передать завод отечественной компании по аналогии с заводом Nissan. Одним из возможных покупателей может быть «Алмаз—Антей», сотрудники которого были при прокурорской проверке Toyota в конце 2022 года. Один из собеседников «Ъ» рассказал о возможном запуске на заводе производства электрического кроссовера ВКО «Алмаз-Антей» E-Neva.

День 400-й. 30 марта. Четверг

30.03.2023 15:30

Завод «Москвич» в 2023 году выпустит две новые модели, среди которых будут седан и кроссовер. «Появится в этом году и седан, и новый кроссовер. Новые модели будут появляться точно, а вот в каком они облике будут, какие потребительские качества — мы отдельно расскажем и покажем весь модельный ряд», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

30.03.2023 10:34

Правительство сохранит льготное автокредитование для работников образования, медицины и участников спецоперации.

30.03.2023 00:00

Рынок легковых автомобилей выйдет на докризисный уровень только в 2027 году, следует из прогноза «Технологий доверия». При этом на фоне падения производства автомобилей в 2022 году сократился спрос на автокомпоненты для производства, но заметно выросла потребность в запчастях для ремонта машин: они, по оценке авторов исследования, будут лидировать в продажах в ближайшие пять лет.

День 399-й. 29 марта. Среда

29.03.2023 14:43

АвтоВАЗ намерен во втором квартале запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Запуск готовится совместно с партнерами из «дружественных стран», точная дата и другие подробности не приводятся.

День 398-й. 28 марта. Вторник

28.03.2023 13:20

Бюджетный сегмент российского авторынка могут занять иранские машины, продажи которых должны начаться уже летом 2023 года. Автоэксперт Игорь Моржаретто не уверен, что такие предложения кого-то заинтересуют: «Надо понимать, что Quick даже меньше, чем наша Lada Granta. Вторая модель — это седан на базе хетчбэка. Все они попадают в ценовую категорию российской модели. Можно ли заплатить за Granta 1,7 млн руб.? Я в этом сильно сомневаюсь. 1 тыс. экземпляров, конечно, можно будет продать, но получится примерно то же самое, что и с Samand 10-15 лет назад, когда он продавался еле-еле».

28.03.2023 11:05

Российская компания «Бест Моторс» 1 июня планирует начать продажи в России автомобилей иранской марки Saipa. Первая партия в количестве 1 тыс. автомобилей будет поставлена по схеме параллельного импорта. Пока речь идет о трех моделях — Quik, Saina и Shahin. Ориентировочная стоимость машин 0 от 1 000 000 до 1 700 000 руб.

28.03.2023 10:56

Ассортимент салонов по продаже мотоциклов за последние несколько месяцев расширился, рассказал главный редактор журнала «Мото» Роман Ситников: «Был момент, когда расходники и запчасти в России практически невозможно было купить либо они продавались по слишком высоким ценам. Сейчас параллельный импорт работает, несмотря на то, что продукцию каких-то брендов до сих пор непросто приобрести. Но в целом в салонах Ducati, Harley-Davidson, BMW все есть в наличии».

28.03.2023 09:20

Жизни начальника полиции Мариуполя, машину которого взорвали накануне, ничто не угрожает.

День 397-й. 27 марта. Понедельник

27.03.2023 20:03

В ближайшие два года продажи новых автомобилей в России могут выйти на докризисный уровень. В 2025-м спрос на машины превысит 1,5 млн штук, а еще через пять лет достигнет 1,7 млн. К таким выводам пришли эксперты аудиторской компании Б1.

Согласно их базовому сценарию, российский авторынок сможет вернуться на уровень 2021-го года примерно за три-пять лет. Этому поспособствует активная локализация производства, которая превысит 60% рынка. При этом импорт машин и запчастей будет свободно идти из Китая и других азиатских стран. Единственное, что может помешать восстановлению, — санкционные риски, а также политика регулятора, от которой зависит доступность денег на рынке.

27.03.2023 12:10

Очередь большегрузов, ожидающих въезда в Польшу перед пунктом пропуска в Белоруссии, с пятницы, 24 марта, увеличилась вдвое. Сейчас на границе скопилось 1 тыс. машин, сообщил белорусский госпогранкомитет. Он обвинил Польшу в создании транспортного коллапса.

27.03.2023 11:15

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина, взорван его автомобиль, мужчина жив.

27.03.2023 10:46

Топ-менеджеры «Соллерса» в 2022 году приобрели 77,6% акций автопроизводителя за 4 млрд рублей.

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