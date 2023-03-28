Иранские автомобили едут в Россию

Бюджетный сегмент российского авторынка могут занять иранские машины, продажи которых должны начаться уже летом 2023 года. Компания Saipa планирует привезти три модели — компактный седан Saina, хетчбэк Quik и флагманский седан Shahin, заявил представитель дилера «Бест Моторс», который будет курировать марку. Цены — от 1 млн руб. до 1,7 млн руб. При этом участники рынка отмечают, что спрос на автомобили в России ограничен именно из-за отсутствия доступных машин в продаже. Смогут ли иранские авто стать заменой ушедшим брендам массового сегмента? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SAIPA Фото: SAIPA

Прошлый год оказался для автомобильной отрасли одним из самых провальных: в России было продано меньше 700 тыс. машин, тогда как в 2021-м цифра превышала 1,5 млн. Но эксперты аудиторской компании Б1 уверены: если не произойдет серьезных потрясений и бизнес продолжит локализовывать производство, то в ближайшие два-три года спрос на легковушки вернется на докризисный уровень. Тем более это можно было бы сделать даже в нынешних экономических условиях.

Но рынку не хватает доступных машин, подчеркнул директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Потенциально рынок в 1,5 млн автомобилей может быть хоть в следующем году. Если закончится спецоперация, то он восстановится очень быстро.

Внутренний спрос сейчас достаточно высокий, причем не хватает машин по адекватным ценам.

Сейчас фактически есть только российские и китайские машины под различными брендами, других вариантов нет».

Пока почти все, что собирается внутри страны, доступным назвать нельзя. Даже «Москвичи» в салонах выставляются по ценам на несколько десятков или даже сотен тысяч рублей выше рекомендованных. В среднем они составляют более чем 2 млн руб., а покупатели ищут кроссоверы подешевле, замечают участники рынка.

Предполагается, что альтернативой могут стать иранские машины, которые начнут поступать в продажу в июне. Но что это за автомобили? Эксперт инфраструктурного центра «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков видел вживую флагманский седан Shahin еще летом. И впечатления, по его словам, остались неоднозначные:

«Это, скажем так, наверное, уровень АвтоВАЗа середины 1990-х или начала 2000-х годов. То есть недорогие машины, которые собраны без применения каких-то передовых технологий, с характерным запахом в салоне, самого бюджетного уровня. На тот момент иранцы заявляли, что идет сертификация и скоро эти автомобили появятся на рынке. Но мы все видим, что по факту ничего не произошло. Да, машины обещают начать продавать с 1 июня, но не исключено, что сроки в очередной раз перенесутся».

Еще две машины, которые должны поступить в продажу, эксперты также называют морально устаревшими. Хетчбэк Quik и седан Saina собраны на базе Ford Festiva 1980-х годов. Хотя там есть и современные доработки, в частности, антиблокировочная система и подушки безопасности. Но главный вопрос — цена. Предполагается, что стоимость трех автомобилей будет начинаться от 1 млн руб. и достигать 1,7 млн руб.

Автоэксперт Игорь Моржаретто не уверен, что такие предложения кого-то заинтересуют: «Надо понимать, что Quick даже меньше, чем наша Lada Granta. Вторая модель — это седан на базе хетчбэка. Все они попадают в ценовую категорию российской модели. Можно ли заплатить за Granta 1,7 млн руб.? Я в этом сильно сомневаюсь. 1 тыс. экземпляров, конечно, можно будет продать, но получится примерно то же самое, что и с Samand 10-15 лет назад, когда он продавался еле-еле».

При этом компания «Бест-Моторс», которая будет импортировать автомобили, планирует в дальнейшем организовать производство внутри страны. В теории это должно снизить стоимость иномарок хотя бы до уровня Lada Granta. Но и это маловероятно, говорят эксперты: на официальном сайте цены на нее стартуют от 670 тыс. руб. за модель с механической коробкой передач. И в нынешних условиях эти машины, похоже, останутся вне конкуренции.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".