Машины завели на докризисное время

В ближайшие два года продажи новых автомобилей в России могут выйти на докризисный уровень. В 2025-м спрос на машины превысит 1,5 млн штук, а еще через пять лет достигнет 1,7 млн. К таким выводам пришли эксперты аудиторской компании Б1. Согласно их базовому сценарию, российский авторынок сможет вернуться на уровень 2021-го года примерно за три-пять лет. Этому поспособствует активная локализация производства, которая превысит 60% рынка. При этом импорт машин и запчастей будет свободно идти из Китая и других азиатских стран. Единственное, что может помешать восстановлению, — санкционные риски, а также политика регулятора, от которой зависит доступность денег на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом выход на докризисный уровень в ближайшие два-три года выглядит вполне реально, считает эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов: «Главный вопрос в том, как быстро мы сможем обеспечить достаточное предложение автомобилей по относительно доступным ценам. Если будут реализованы проекты, которые заявляются, загружены имеющиеся в стране мощности, произойдет некая нормализация цен, думаю, в течение двух-трех лет выйти на объемы в 1,5 млн возможно.

Увеличение объемов производства может положительно сказаться на стоимости. Тогда, с одной стороны, будет постепенно повышаться эффективность производства, с другой — на рынке станет расти конкуренция, спрос и предложение будут более сбалансированы. Негативным фактором может выступить колебание валютных курсов, поскольку говорить о скорой локализации в рамках многих проектов не приходится».

При этом аналитики Б1 отмечают, что даже при текущем уровне ВВП и локализации производства объем рынка уже сейчас мог бы превышать 1,5 млн автомобилей. Однако в прошлом году было продано чуть меньше 700 тыс. новых легковых машин, что почти на 60% меньше показателя 2021-го. Впрочем, цифры за 2022-й не учитывают транспортные средства, которые ввозились по параллельному импорту.

Как отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, потенциал у российского рынка действительно есть. Однако он сдерживается почти полным отсутствием доступных машин в продаже, продолжает эксперт: «Сейчас все зависит от политики и экономики. Потенциально рынок в 1,5 млн может быть хоть в следующем году. Если закончится спецоперация, снимут частично санкции, рынок восстановится очень быстро.

Внутренний спрос сейчас достаточно высокий, но не хватает машин по адекватным ценам. Потенциал рынка ограничен нехваткой машин и не совсем адекватной стоимостью. Если поставить больше авто по нормальным ценам, то покупать их будут, потому что интерес к покупке есть — людям нужно на чем-то передвигаться. Автопром находится в довольно плачевном состоянии. Реально с нормальными объемами производства остался только АвтоВАЗ.

Какую-то часть изготавливает китайский Haval. Все остальное — начальный этап. Пока объемов нет ни на "Москвиче", ни на "Автоторе" в Калининграде. Что касается укрепления позиций брендов КНР на российском рынке, все зависит от политики. Китай за это время успел, наверное, достаточно хорошо зайти. Но если будут возвращаться другие известные производители, то доля китайских автомобилей станет снижаться».

По данным участников авторынка, за прошлый год цены на китайские машины выросли в некоторых случаях на 50-70%. И хотя почти в половине случаев именно высокая стоимость этих машин становится главной причиной отказа от покупки, общая доля продаж продукции автопрома КНР растет. За последние несколько лет она увеличилась в четыре раза. А в прошлом году китайские авто заняли 36% рынка новых легковушек.

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Владислав Викторов