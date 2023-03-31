Omoda привезет в Россию седан S5

Компания Chery привезет в Россию новый седан S5, который выйдет на рынок под фирменным брендом Omoda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chery Arrizo 5 Plus

Фото: Chery Chery Arrizo 5 Plus

Фото: Chery

Новинка, известная на китайском рынке как Chery Arrizo 5 Plus, судя по Одобрению типа транспортного средства, получит 113-сильный атмосферный бензиновый двигатель 1.5 в сочетании с вариатором и передним приводом. Оснащение и стоимость седана будут раскрыты ближе к старту продаж.

Кроме Omoda S5 на российский рынок до конца 2023 года должен выйти и первый электромобиль марки. О том, какая модель Omoda получит электрическую силовую установку, не сообщается.

Напомним, в настоящее время марка Omoda в России представлена кроссовером Omoda C5, доступным с передним и полным приводом.

Максим Вершинин

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