Авторынок разбирают на запчасти

Рынок легковых автомобилей выйдет на докризисный уровень только в 2027 году, следует из прогноза «Технологий доверия». При этом на фоне падения производства автомобилей в 2022 году сократился спрос на автокомпоненты для производства, но заметно выросла потребность в запчастях для ремонта машин: они, по оценке авторов исследования, будут лидировать в продажах в ближайшие пять лет. Автодилеры подтверждают тренд на продление эксплуатации автомобилей, поддерживающий спрос на запчасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2023 году рынок легковых автомобилей вырастет на 7%, до 670 тыс. штук, ожидают в «Технологиях доверия» («ТеДо», ранее PwC), а затем рынок будет восстанавливаться со среднегодовыми темпами роста в 22%. Оптимистичный прогноз предполагает рост на 28% (до 800 тыс.) в этом году и дальнейшее увеличение продаж на 18% в год.

В обоих сценариях рынок только к 2027 году приблизится к докризисному уровню в 1,5 млн машин, причем даже такой прогноз исходит из улучшения геополитической ситуации, развития производства и параллельного импорта.

Прогноз выглядит достаточно консервативным, например, в «Автостате» в 2023 году ожидают роста рынка на 25%, до 780 тыс. штук в базовом сценарии (в пессимистичном — на 0,6%, в оптимистичном — на 39%).

Директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина добавляет, что снижение предложения новых автомобилей привело к росту спроса на рынке запчастей для поддержания существующего автопарка.

В целом рынок автокомпонентов (под первичную комплектацию на производстве) и запчастей (под обслуживание и ремонт) в 2022 году сократился на 14,8%, до 2,6 трлн руб., уточнили в «ТеДо». Причем тренд продолжится, и в 2023 году рынок уменьшится еще на 1,8% — до свыше 2,5 трлн руб., после чего начнется восстановительный рост примерно на 4,6% ежегодно.

В то же время сегмент именно запчастей даже в 2022 году вырос на 4,6%, до 1,9 трлн руб., то есть падение обусловлено именно сокращением рынка компонентов (на 41,8%, до 750 млрд руб.).

Если в 2021 году на компоненты в денежном выражении приходилось 41,8% рынка, а на запчасти — 58,2%, то в 2022 году на комплектующие пришлось только 28,5%, а в 2023 году доля снизится до 23,7% и сохранится на этом уровне до 2027 года, считают в «ТеДо».

Такая оценка соответствует картине рынка: автозаводы в 2022 году простаивали полностью или частично на фоне сложностей с логистикой и санкций — в частности, ЕС запретил ввозить в РФ компоненты дороже €300. По итогам года, полагают в «ТеДо», продажи отечественных брендов в количественном выражении сократились на 48%, локализованных иностранных производств — на 66,1%.

Срок владения автомобилем увеличивается, поясняет директор по сервисному обслуживанию «Автодома Алтуфьево» Роман Тимашов. «Мы видим, как меняется отношение к автомобилю: большинство владельцев стараются сохранить автомобиль технически исправным, а также предпочитают оптимизировать расходы на его содержание»,— продолжает он. По его оценке, тренд на продление срока эксплуатации будет сохраняться, пока продажи автомобилей не выйдут на объем 2–2,5 млн в год. При этом цены на запчасти растут в динамике с курсом доллара и евро, добавляет господин Тимашев:

«Если сравнивать стоимость уникальных запчастей в начале 2022 года и сейчас, то в среднем цены увеличились примерно в два раза».

Спрос на запчасти в 2023 году сохранится, так как возраст российского автопарка увеличивается, соглашается директор по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александр Носко. Он говорит о росте цен на запчасти на 20–40% к прошлому году, ожидая, что тренд продолжится и в 2023 году. Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Сергей Паршиков также допускает продолжение подорожания запчастей, поскольку их стоимость зависит от курса рубля, который снижается.

В то же время директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова полагает, что средние цены на запчасти начнут снижаться, «если новых серьезных потрясений на рынке не будет». Ключевым для определения тенденции, по ее мнению, будет баланс между противоположно действующими факторами старения парка автомобилей, стимулирующего спрос на запчасти, и параллельного его уменьшения, которое приводит к снижению их востребованности.

Ольга Никитина