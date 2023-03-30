Правительство сохранит льготное автокредитование для работников образования, медицины и участников спецоперации

Минпромторг сообщил, что программа льготных автокредитов в России возобновляется в 2023 году. Она будет доступна для медиков, работников сферы образования, а также участников российской военной операции на Украине и членов их семей.

«Программа льготного автокредитования возобновляется. В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей»,— говорится в заявлении министерства.

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