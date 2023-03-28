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Коммерсантъ FM
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Мотоциклы готовят к сезону

Какие проблемы возникают у владельцев техники

Китайские запчасти, подорожавшая техника и проблемы со страховкой — российские мотоциклисты готовятся к возвращению на дороги. Уже 31 марта в Москве стартует выставка «Мотовесна», которая считается одним из центральных событий начала сезона. Готовиться к нему россияне уже начали, в частности, по данным сервиса «Авито Авто» в марте спрос на мотоциклы с пробегом увеличился на 24% по сравнению с предыдущим месяцем. Но вот продажи новой техники, по оценкам собеседников “Ъ FM”, пока чуть скромнее, если прирост и есть, то всего на несколько процентов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вместе с тем ассортимент салонов за последние несколько месяцев расширился, рассказал главный редактор журнала «Мото» Роман Ситников: «Был момент, когда расходники и запчасти в России практически невозможно было купить либо они продавались по слишком высоким ценам. Сейчас параллельный импорт работает, несмотря на то, что продукцию каких-то брендов до сих пор непросто приобрести. Но в целом в салонах Ducati, Harley-Davidson, BMW все есть в наличии.

Кроме того, если раньше у дистрибутора существовала политика рекомендованной розничной цены, то сейчас дилеры сами считают, во что им обходится техника и какую маржинальность закладывать. Поэтому техника может стоить на 15-40% дороже, чем полтора года назад. Но и китайские производители очень активно занялись российским рынком. Сейчас их доля достигла 42%».

Как мотоциклы объезжают ограничения

Проблем с обслуживанием техники, по словам собеседников “Ъ FM”, сейчас тоже нет. Оригинальные запчасти завозят с помощью параллельного импорта, неоригинальные — в основном из Китая и Тайваня. Но зато сложности у владельцев транспортных средств есть с оформлением страховки. В соответствии с законом компании должны предоставлять им полис ОСАГО, однако в реальности мотоциклистам стараются в нем отказать под разными предлогами, к примеру, неисправности системы или отсутствия документов.

Дело в том, что продавать такой продукт компаниям невыгодно, пояснил координатор сообщества «МотоМосква» Дмитрий Щеголев: «Для страховщиков этот договор неинтересен изначально, потому что его стоимость ниже, чем на любой автомобиль. Кроме того, мотоциклист страхует технику лишь на шесть-восемь месяцев и только в крайних случаях — на год. В свою очередь, страховая в случае аварии должна возместить, помимо прочего, еще и стоимость экипировки, если она пострадает в ходе ДТП.

Именно поэтому многие компании просто отказываются заключать такие договоры. Те же игроки рынка, которые продают ОСАГО мотоциклистам, включают в него повышающий коэффициент, и в итоге стоимость страховки получается неприемлемой».

Как менялся спрос на мотоциклы в 2022 году

Так что получают полис все равно далеко не все мотоциклисты, отмечают эксперты. Многие из тех, кому оформить страховку так и не удалось, выезжают на дороги без нее. Штраф за это составляет 800 руб.

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Иван Хорушевский

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