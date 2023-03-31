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Коммерсантъ FM
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Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП НАМИ

Автозавод «Тойота Мотор» японской компании Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило ФГУП НАМИ, подведомственное Минпромторгу. Предприятие перешло в собственность с оборудованием и землей. Министерство прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на заводе, сообщила пресс-служба Минпромторга.

По данным источников «Ъ», НАМИ не будет самостоятельно выпускать на нем автомобили и может передать завод отечественной компании по аналогии с заводом Nissan. По информации «Ъ», одним из возможных покупателей может быть «Алмаз—Антей», сотрудники которого были при прокурорской проверке Toyota в конце 2022 года. Один из собеседников «Ъ» рассказал о возможном запуске на заводе производства электрического кроссовера ВКО «Алмаз-Антей» E-Neva.

Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России в сентябре 2022 года из-за военной операции на Украине. Завод в Шушарах был построен в 2007 году. После начала боевых действий на Украине он находился в простое, поскольку Toyota не смогла наладить поставки комплектующих из-за санкций.

Зачем НАМИ может быть нужен петербургский завод Toyota — в материале «Не Neva ль за НАМИ».

Анастасия Ларина

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