Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 53%

В январе-феврале 2023 года продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 53%, сообщает «Автостат».

По информации аналитического агентства, за два первых месяца в стране продано всего 56 экземпляров автомобилей люксовых брендов. В тройку самых популярных марок вошли Bentley (16 шт.), Rolls-Royce (13 шт.) и Lamborghini (10 шт.). Продажи остальных брендов составили менее десятка автомобилей — Maserati (7 шт.), Aurus (5 шт.), Ferrari (4 шт.) и один Aston Martin.

Напомним, с весны 2022 года официальные поставки почти всех премиальных автомобилей на российский рынок прекратились из-за санкций. При этом сохранилась возможности покупки люксовых машин, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта.

Максим Вершинин

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