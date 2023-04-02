Европа без Китая далеко не уедет

Власти ЕС поставили перед собой две амбициозные задачи: перейти к 2035 году полностью на электромобили и при этом избавиться от энергетической зависимости от Китая. Впрочем, утверждают аналитики, пока эти цели плохо сочетаются друг с другом, так как Европе нечем заместить китайские поставки лития — ключевого элемента для аккумуляторных батарей.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Электромобиль во время подзарядки

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пару недель назад Еврокомиссия представила сразу два документа, которые должны во многом определить энергетическое будущее Евросоюза. При этом обе инициативы направлены на преодоление зависимости от Китая. А ранее власти ЕС решили, что на территории экономического альянса с 2035 года перестанут продаваться автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Однако, как отмечает Financial Times, реальность пока очень далека от планов руководства ЕС.

Для перехода ЕС на электромобили необходимо существенное наращивание добычи в Европе лития, который используется при производстве аккумуляторных батарей.

Между тем, 60% общемирового объема переработки лития сейчас приходится на Китаю, который и является главным поставщиком этого металла в Европу. Массовый переход ЕС на электромобили спровоцирует рост спроса на литий в 5 раз к 2030 году — до 550 тыс. тонн в год. Это примерно в 2,5 раза больше, чем регион в принципе способен производить, подсчитали аналитики Benchmark Mineral Intelligence.

Ликвидировать дефицит производители лития пока не готовы. Так, например, крупнейшая в мире компания по добыче этого металла Albemarle отказалась от планов запуска производства в Европе, так как не смогла найти ни одного коммерчески выгодного проекта. «Ресурсы, о которых мы знаем в Европе, невысокого качества и относительно невелики»,— заявил Financial Times (FT) финансовый директор группы Скотт Тозиер.

Одними из немногих, кто решился на добычу лития в Европе, оказались австралийская Vulcan Energy Resources и французская Imerys. Vulcan намерена наладить добычу в Германии, а Imerys — у себя на родине. При этом Vulcan надеется производить 24 тыс. тонн в год через два года после запуска производства в 2025 году, а Imerys — 34 тыс. тонн в год с 2028 года. В общей сложности этого должно хватить для создания примерно 1,2 млн аккумуляторов для небольших электромобилей в год — ничтожно малое количество по сравнению с запросами индустрии. Уже в 2022 году в Европе было продано 11,3 млн электромобилей.

При этом генеральный директор Vulcan Фрэнсис Ведин считает, что в будущем автомобильным производителям Европы будет только сложнее получить необходимые объемы лития, так как Китай «будет отдавать приоритет поставкам для собственной промышленности».

Руководители горнодобывающих компаний, пишет FT, уже обращались к властям ЕС с просьбой предоставить финансовую поддержку проектам по добыче лития на государственном уровне.

Они также просят устранить бюрократические барьеры, которые тормозят процесс запуска добычи на годы. Аналитики считают, что Европа серьезно отстала не только от Китая, но и от США, которые успели потратить миллиарды долларов на то, чтобы обеспечить свою автомобильную индустрию необходимыми ресурсами.

«Добывающий сектор Европы серьезно страдает из-за нехватки денег на ранней стадии разведки и гораздо более сложных условий выдачи разрешений, чем в Африке, Австралии и Канаде,— цитирует FT Кевина Мерфи, аналитика S&P Global Commodities.— В ближайшей перспективе Европа будет сильно зависеть от внешних ресурсов для снабжения своей промышленности».

Кирилл Сарханянц