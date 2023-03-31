«Моторинвест»: старт продаж Evolute i-SKY ожидается в третьем квартале 2023 года

Липецкий автозавод «Моторинвест» сообщил о планах в начале второго квартала 2023 года приступить к производству электрокроссовера Evolute i-SKY. В начале третьего квартала ожидается старт продаж, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Моторинвеста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Evolute i-SKY

Фото: Evolute Evolute i-SKY

Фото: Evolute

Как сообщалось ранее, Evolute i-Sky получит 204-сильный электромотор и батарею 85,9 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 500 км.

В настоящее время линейка марки в России состоит из двух моделей. Первая из них — электрический седан Evolute i-Pro — вышла на российский рынок в октябре 2022 года. В ноябре того же года стартовали продажи кроссовера Evolute i-Joy.

Лусине Баласян