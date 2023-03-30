«Москвич» в 2023 году представит две новые модели автомобилей

Завод «Москвич» в 2023 году выпустит две новые модели, среди которых будут седан и кроссовер, сообщает канал «ТВ Центр» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Москвич 3»

Фото: «Москвич» «Москвич 3»

Фото: «Москвич»

«Появится в этом году и седан, и новый кроссовер. Новые модели будут появляться точно, а вот в каком они облике будут, какие потребительские качества — мы отдельно расскажем и покажем весь модельный ряд», — отметил господин Собянин.

Напомним, в настоящее время в линейке возрожденного бренда только одна модель — кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания составляет и электрокар «Москвич 3е». Оба автомобиля являются вариантом китайского JAC JS4.

Максим Вершинин

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