Правительство выделило 86,5 млрд руб. на развитие электротранспорта в 10 регионах

В 2023–2025 годах десяти российским регионам предоставят субсидии на реализацию проектов, связанных с развитием городского электротранспорта и благоустройством прилегающих территорий. На эти цели выделили 86,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области. Как уточняет пресс-служба правительства, в этих регионах «значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении». В частности, планируется реконструкция 620 км трамвайных путей, закупка 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Как выяснил «Ъ», «Росатом» предлагает выделять субсидии автопроизводителям для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей. Такая мера, по мнению госкорпорации, снизит цену электромобилей и повысит спрос на них. Для развития общественного электротранспорта корпорация предлагает применять контракты жизненного цикла на батареи.

Подробности — в публикации «Ъ» «Батареи зарядят от бюджета».

Лаура Кеффер