Пусто не бывает

Российская компания «Бест Моторс» 1 июня планирует начать продажи в России автомобилей иранской марки Saipa. Об этом в ходе пресс-конференции 27 марта рассказали представители компании — генеральный директор Александр Степанов, директор по стратегическому развитию Евгений Чижов и директор по международным отношениям Ирина Лапкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Saipa Zamyad

Saipa Zamyad



Первая партия в количестве 1 тыс. автомобилей будет поставлена по схеме параллельного импорта, машины планируют доставить на территорию Российской Федерации на автовозах через Азербайджан, в дальнейшем рассматривается и альтернативный маршрут — паром через Каспийское море. Пока речь идет только о трех моделях Saipa — Quik, Saina и Shahin. В течение ближайший трех месяцев компания «Бест Моторс» планирует получить на эти автомобили одобрения типа транспортного средства и начать официальные поставки.

Фото: Анна Килимник

Представители компании пока затруднились назвать точные цены на иранские автомобили, отметив, что самая дешевая модель будет стоить в районе 1 000 000 руб., а самая дорогая — примерно 1 700 000 руб.

В планах компании — расширение модельной линейки уже до конца этого года за счет кроссовера Atlas и новой модели внедорожника, которая на данный момент не имеет названия и проходит испытания в Иране. Кроме этого в планах начать продажи трех моделей легкого коммерческого транспорта, среди которых — пикап Zamyad.

«Тестовый шоу-рум» Saipa, как заявили в «Бест Моторс», должен открыться в Санкт-Петербурге на улице Симонова вместо автосалона бренда, который приостановил свои продажи в России после 24 февраля 2022 года. Возможно, имеется ввиду дилерский центр марки Skoda «Гриффин-Авто», расположенный в северной столице по адресу ул. Симонова, 14.

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Как рассказали представители «Бест Моторс», компания собирается открыть в ближайший год 120 дилерских центров в западной части Российской Федерации, а именно «от Калининграда до Перми, от Мурманска до Севастополя». Причем таким образом, чтобы они находились друг от друга в радиусе 100 — 150 км, чтобы «куда человек ни ехал, он был бы спокоен, что в любом городе сможет осуществить техническое обслуживание своего автомобиля». На данный момент гарантийный период автомобилей Saipa составляет 80 000 км пробега или два года эксплуатации, но «Бест Моторс» планирует договорится с иранской стороной об его увеличении до 100 000 км или трех лет.

По договору с Saipa «Бест Моторс» должны за первый год продаж реализовать не менее 10 000 автомобилей, а за три года планируется продать в Российской Федерации 45 000 автомобилей этой иранской марки. В перспективе есть и планы по локализации производства, и даже называется предполагаемое место — Санкт-Петербург. «Но прежде чем начать локализацию надо развить дилерскую сеть. А также понять, приживется ли автомобиль здесь — если ли у локализации смысл», — говорят в «Бест Моторс».

В пресс-конференции по аудиосвязи принял участие советник и представитель по Ирану Евразийского бизнес-совета Аббас Мирзаи Гази, который сообщил, что крупные иранские компании по производству автозапчатей намерены построить на территории России несколько заводов, на которых планируется производство разного рода аналогов автомобильных компонентов для автомобилей французского, немецкого и японского производства.

Анна Килимник

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