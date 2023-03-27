Топ-менеджеры «Соллерса» в 2022 году приобрели 77,6% акций автопроизводителя за 4 млрд рублей

Сумма сделки по покупке топ-менеджерами ПАО «Соллерс» 77,6% акций автопроизводителя у его бывшего основного владельца Вадима Швецова в июне 2022 года составила 4 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность ООО «Альтер Инвест», которая в настоящее время выступает контролирующим акционером группы.

Топ-менеджеры ПАО «Соллерс» выкупили акции у подконтрольного Вадиму Швецову ООО «Серенити инвест» в рамках договора купли-продажи от 20 июня с опционом на обратный выкуп до 50%. «По истечении одного года после приобретения покупателем права собственности на акции ПАО "Соллерс" продавец вправе потребовать от покупателя совершения обратного отчуждения продавцу до 50% акций ПАО "Соллерс"»,— следует из отчетности «Альтер Инвеста».

В документах «Альтер Инвеста» отмечается, что по результатам прошлого года финансовые вложения были переоценены с 4 млрд до 5,35 млрд руб. с учетом текущей рыночной стоимости. С 6 июля 2022 года акции «Соллерса» находятся в залоге в пользу продавца «до полного исполнения покупателем всех обязательств по договору».

О сделке по продаже господином Швецовым пакета в «Соллерсе» в июне 2022 года сообщил «Ъ». По словам собеседника, сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Источники «Ъ» уточняли, что Вадим Швецов снижал вовлеченность в управлении «Соллерсом» после ухода с поста гендиректора в 2019 году. Решение о выходе из бизнеса и дальнейшую его продажу топ-менеджменту объясняли необходимостью смены стратегии концерна.

Подробнее о реорганизации «Соллерса» — в материале «Ъ» «О "Соллерс", о "Соллерс" мио».