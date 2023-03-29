Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan во втором квартале

АвтоВАЗ намерен во втором квартале запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Уточняется, что запуск готовится совместно с партнерами из «дружественных стран», точная дата и другие подробности не приводятся.

Nissan объявил об уходе с российского рынка в октябре 2022 года. Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. В январе стало известно, что АвтоВАЗ получит российские активы Nissan. Сделку закрыли в феврале. АвтоВАЗ планировал за год выпустить на бывшем заводе Nissan до 10 тыс. машин.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «АвтоВАЗ приедет до конца зимы».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...