АвтоВАЗ запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan во втором квартале

АвтоВАЗ намерен во втором квартале запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Уточняется, что запуск готовится совместно с партнерами из «дружественных стран», точная дата и другие подробности не приводятся.

Nissan объявил об уходе с российского рынка в октябре 2022 года. Минпромторг РФ объявил, что его ФГУП получит 100% активов Nissan в России, в том числе завод в Санкт-Петербурге. Обслуживанием автомобилей Nissan в России занимается бывший актив Renault АвтоВАЗ. В январе стало известно, что АвтоВАЗ получит российские активы Nissan. Сделку закрыли в феврале. АвтоВАЗ планировал за год выпустить на бывшем заводе Nissan до 10 тыс. машин.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «АвтоВАЗ приедет до конца зимы».

Лаура Кеффер