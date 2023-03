Сеймур Херш утверждает, что США подготовили для СМИ ложную версию взрывов на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Вашингтон в марте обсудил с президентом США Джо Байденом взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в новой публикации под названием «Прикрытие» (The cover-up) в блоге журналиста. Он ссылается на неназванный источник, якобы обладающий «доступом к дипломатической информации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

По его словам, после этой беседы «некоторым элементам» в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США предложили в сотрудничестве с немецкой разведкой «подготовить легенду для прикрытия» взрывов в СМИ, представив «альтернативную версию» уничтожения газопроводов. «По словам разведывательного сообщества, агентство (ЦРУ.— "Ъ") должно было "дать толчок системе", чтобы опровергнуть утверждение о том, что Байден приказал уничтожить трубопроводы»,— утверждается в блоге.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает их актами международного терроризма. В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США. Вашингтон назвал публикацию ложью.

В марте The New York Times со ссылкой на разведданные сообщила, что взрывы на «Северных потоках» устроила проукраинская группировка. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. The Wall Street Journal написала, что ЦРУ еще летом 2022 года предупреждало страны Европы о возможной подготовке теракта.

О расследовании взрывов читайте в публикации «Ъ» «Трубный запах».

Лаура Кеффер