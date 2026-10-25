В Германии арестовали подозреваемого в поджоге чайного домика Гитлера

По ее данным, у задержанного — 33-летнего гражданина Германии, имя которого не сообщается,— предположительно есть признаки психического заболевания. Полицейские и пожарные встретили его едущим от «Кельштайнхауса» на мотоцикле в ночь пожара, тогда же его и задержали.