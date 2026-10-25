В Германии арестовали подозреваемого в поджоге чайного домика Гитлера
Германская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге бывшей резиденции Адольфа Гитлера — чайного домика «Кельштайнхаус» в Баварии. Об этом сообщили Tagesschau и Die Welt, со ссылкой на заявление полиции.
По ее данным, у задержанного — 33-летнего гражданина Германии, имя которого не сообщается,— предположительно есть признаки психического заболевания. Полицейские и пожарные встретили его едущим от «Кельштайнхауса» на мотоцикле в ночь пожара, тогда же его и задержали.
Пожар начался в «Кельштайнхаусе» вечером 23 октября, огнем было охвачено все здание. Работы по тушению, в которых приняли участие 180 пожарных, были сложными, так как домик расположен в горах. Кроме того, той ночью был гололед, а также шел дождь и снег. Сообщается, что выгорела значительная часть здания, однако точные масштабы ущерба еще предстоит установить. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн уже заявил о планах восстановить здание, так как оно имеет историческое значение.
Чайный домик «Кельштайнхаус», также известный как «Орлиное гнездо», был построен в 1937–1938 годах как представительская резиденция. Однако, по оценке историков, сам Гитлер, активно использовавший находившуюся по соседству резиденцию Бергхоф, посещал этот чайный домик редко.