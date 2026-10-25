Путин: РФ старается создать комфортные условия для оставшихся компаний Европы

По словам Владимира Путина, некоторые западные компании ушли с российского рынка под давлением западноевропейских правительств. При этом он отметил, что «чуть не плакали наши друзья из этих стран», так как покидать Россию было сложно. Россия при этом имеет «много друзей в Европе», однако чиновники некоторых стран заставили компании покинуть рынок.