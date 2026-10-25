Путин: РФ старается создать комфортные условия для оставшихся компаний Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна создает благоприятные условия для европейских компаний, которые решили продолжить работу на российском рынке. Интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» стало основой для этого заявления.
По словам Владимира Путина, некоторые западные компании ушли с российского рынка под давлением западноевропейских правительств. При этом он отметил, что «чуть не плакали наши друзья из этих стран», так как покидать Россию было сложно. Россия при этом имеет «много друзей в Европе», однако чиновники некоторых стран заставили компании покинуть рынок.
Президент также подчеркнул, что часть западных компаний продолжает работать в России. Для них создаются «соответствующие условия, благоприятные». Он опроверг обвинения в национализации активов европейских корпораций, назвав это «ложью и провокацией». По его словам, введенное внешнее управление над иностранными компаниями защищает российские интересы и позволяет зеркально отвечать на возможные действия Запада.