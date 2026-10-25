В Москве начали строить тоннель между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро
В Москве приступили к проходке соединительного тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
Механизированный комплекс «Эсмина» должен пройти более 565 м и построить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в направлении станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии. Работы ведутся в Даниловском районе, в пойме Москвы-реки. Предельная глубина залегания тоннеля составит 23,8 м.
Строительство осложняют гидрогеологические условия: проходчикам предстоит работать в насыпных грунтах, водонасыщенных песках и твердых глинах. Трасса также проходит под плотной городской застройкой и вблизи многочисленных подземных коммуникаций. На протяжении работ специалисты будут следить за состоянием зданий и инженерных сетей в зоне влияния проходки.
Параллельно продолжается строительство станций первого участка Бирюлевской линии. Завершить его планируется в 2028 году. Новая линия обеспечит пересадки на Большую кольцевую, Московское центральное кольцо, Троицкую и Замоскворецкую линии метро. По оценке мэра, около 300 тыс. жителей трех районов столицы получат станции в транспортной доступности.