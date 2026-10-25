В Москве начали строить тоннель между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

Строительство осложняют гидрогеологические условия: проходчикам предстоит работать в насыпных грунтах, водонасыщенных песках и твердых глинах. Трасса также проходит под плотной городской застройкой и вблизи многочисленных подземных коммуникаций. На протяжении работ специалисты будут следить за состоянием зданий и инженерных сетей в зоне влияния проходки.