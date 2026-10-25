Фельдшер пострадала при атаке ВСУ на промышленную зону в Ельце
Фельдшер получила ранения при ударе Вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Женщину с ранением бедра доставили в больницу, уточнил губернатор. Сотрудников предприятия, на которое была совершена атака, эвакуировали в безопасное место.
Об ударе по промышленной зоне Ельца господин Артамонов сообщил около 14:10 мск. Подробностей инцидента он не привел. На месте работают оперативные службы.