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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

Фельдшер пострадала при атаке ВСУ на промышленную зону в Ельце

Фельдшер получила ранения при ударе Вооруженных сил Украины по промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Женщину с ранением бедра доставили в больницу, уточнил губернатор. Сотрудников предприятия, на которое была совершена атака, эвакуировали в безопасное место.
Об ударе по промышленной зоне Ельца господин Артамонов сообщил около 14:10 мск. Подробностей инцидента он не привел. На месте работают оперативные службы.