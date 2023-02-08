Известный американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш днем 8 февраля опубликовал на платформе Substack материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"». Текст сделан на сообщении одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». В материале утверждается, что происшедшие в сентябре 2022 года взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеймур Херш в 2010 году

Фото: Eckehard Schulz / dapd / AP Сеймур Херш в 2010 году

Фото: Eckehard Schulz / dapd / AP

85-летний Сеймур Херш — журналист-расследователь, в 1970-х он освещал Уотергейтский скандал для The New York Times и раскрыл тайные бомбардировки Камбоджи. В 2004 году сообщил о жестоком обращении американских военных с заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Лауреат Пулитцеровской премии.

Сеймур Херш сообщил, что в декабре 2021 года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан собрал рабочую группу для реагирования на «российскую угрозу». По словам господина Херша, американцам из разведданных было известно о готовящейся Россией военной операции. В начале 2022 года, пишет журналист, представители ЦРУ доложили господину Салливану, что «есть способ взорвать трубопроводы».

Для осуществления плана США поставили в известность власти Норвегии, которые согласились помочь в реализации секретной операции, написал Сеймур Херш. Далее, как сообщил журналист, флот Норвегии оперативно нашел нужное место на мелководье Балтийского моря, в нескольких милях от датского острова Борнхольм, а в июне 2022 года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, заложили взрывчатку C4 под три трубы «Северных потоков», которые можно было активировать дистанционно.

26 сентября 2022 года по приказу из администрации президента США Джо Байдена разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, сигнал от которого распространился под водой сначала на «Северный поток-2», затем на «Северный поток-1». Этот сигнал активировал взрывчатку, говорится в материале господина Херша.

«Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы над Россией»,— написал Херш. Он добавил, что администрация президента США специально понизила уровень секретности операции, чтобы не проводить решение через Конгресс.

Сеймур Херш рассказал, что работал над текстом три месяца. Выбор площадки — Substack — он объяснил «свободой общаться напрямую со своими читателями». Размышляя над работой журналистом в конце 90-х, он сказал, что ему не нравилась редактура его материалов в больших газетах. По его словам, редакторы придавали его материалам излишний скептицизм. В 2015 году в газете Washington Post была опубликована колонка, в которой господина Херша обвинили в злоупотреблении анонимными источниками.

Подробнее об аварии на «Северных потоках» читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова