Взрыву «Северных потоков» предложили объяснение

Кремль назвал скоординированным вбросом публикации западных СМИ о взрывах на «Северных потоках». Журналисты тем самым пытаются отвлечь внимание от настоящих авторов диверсии, заявил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на сообщения о том, что взрывы на газопроводах могла устроить некая проукраинская группировка. Вместе с тем собеседники The New York Times не уточнили, кто входил в эту группу, руководил операцией и оплатил ее. Но, по данным газеты, это точно были не граждане США или Великобритании, а в самой операции участвовали «опытные водолазы», не связанные с военными или спецслужбами, которые и заложили взрывчатку. Впрочем, у официальных лиц США нет и доказательств причастности лично Владимира Зеленского к этому инциденту или же кого-то из украинских властей, уточняет The New York Times.

Какими могут быть последствия такой публикации? На этот вопрос “Ъ FM” ответил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Здесь речь идет не о желании запутать какие-то следы, а скорее о попытке все возложить на Украину. Ведь первоначально со стороны Запада звучали некие версии, что это Россия сама взорвала свои же газопроводы. Понятно, что они несостоятельны, и это абсурд.

Те же самые американцы и критики России в Европе все лето 2022 года обвиняли Москву, что та сокращает объемы прокачки по "Северному потоку", используя его как инструмент шантажа. Даже по этой логике возникает вопрос: зачем тогда уничтожать собственные газопроводы, если Кремль воспринимает их как эффективный инструмент давления на европейцев? И они сами это прекрасно понимают.

Какой тогда остается вариант? Либо европейцы, либо американцы их взорвали. И все чаще называют именно Соединенные Штаты, может быть, не как исполнителя, а как заказчика и бенефициара этих взрывов. Президент США Байден открыто говорил, что если начнется конфликт на Донбассе, то "Северных потоков" не будет. Потом поляки в день теракта опубликовали фото взрыва, подписав: "Спасибо, США".

Возникает ситуация, когда никуда не денешься и рано или поздно придется эту версию признать, так что можно сказать, что это Украина сделала. Ведь это же беспроигрышный вариант, Киеву все можно спустить с рук.

В этом плане страны Запада скажут: "Все-таки идут военные действия, Украина имела на это моральное право, поэтому мы ее наказывать не можем". Но понятно, что Киев не мог этого сделать чисто технически, явно, что это военная операция с профессиональными аквалангистами и специальным оборудованием. Естественно, что Украине не до этого было, и вряд ли у нее имелись технические возможности для подобного».

Свое расследование взрыва «Северных потоков» проводят Дания, Швеция и Германия. Поэтому в Белом доме журналистам The New York Times предложили обратиться за комментариями именно к европейским властям. Позже появилась публикация немецкого издания Die Zeit, которые ссылается на данные разведки ФРГ. Из них следует, что диверсию на «Северных потоках» совершила команда из шести человек, использующих поддельные паспорта.

По информации следователей, судно было арендовано компанией, базирующейся в Польше и, вероятно, принадлежащей двум гражданам Украины. На самом корабле были обнаружены следы взрывчатки. Предположительно, группа состояла из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача, они якобы доставили взрывчатку и заложили ее у трубопроводов.

Впрочем, нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин считает, что окончательные выводы, а также суммы возможных компенсаций акционерам «Северных потоков», можно будет обсуждать только по итогам официальных расследований: «Мы уже видели, что так называемая американская разведка служит источником для таких публикаций. То же самое было в истории со статьей Сеймура Херша. Сейчас тоже появляются материалы, в которых нет ни доказательств, ни каких-то данных, абсолютное пустословие. То есть эти новости высосаны из пальца.

Пока нет определенных технических данных, указывающих на то, кто, каким образом это все делал, все остальное — домыслы.

В Дании, Германии и отчасти Швеции работают следователи, как я понимаю, они извлекли кусочки взорванной трубы и их подробно изучают. Уже найдены следы взрывчатки, правда, пока нет информации о том, каким образом произошел взрыв и кто за это мог бы быть ответственным».

Взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошел 26 сентября 2022 года. Российские власти обвинили в диверсии «англосаксов», об этом говорил и президент Владимир Путин. «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал»,— заключил российский лидер.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на публикации западных СМИ заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не владеет информацией о «проукраинских группах подрыва». До конца марта в Совете безопасности ООН должно состояться голосование по резолюции о международном расследовании по «Северным потокам».

