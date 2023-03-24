Версии расходятся потоками

Оператор «Северного потока 2» согласился участвовать в подъеме неопознанного цилиндра со дна моря — объект нашли возле взорванных газопроводов. Датское энергетическое агентство допустило, что это может быть морской дымовой буй, который, по предварительным данным, не представляет непосредственной угрозы безопасности. Копенгаген намерен его поднять, поэтому пригласил владельца газопровода — Nord Stream 2 AG — принять в этом участие. Компания сообщила датским коллегам, что согласна. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датское энергетическое агентство Фото: Датское энергетическое агентство

Небольшой, поросший водорослями цилиндр около 40 см в высоту и 10 см в диаметре обнаружили у места соединения труб «Северного потока-2». Это наиболее уязвимый участок газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что объект действительно могли задействовать в диверсии. О некоем «столбике» вблизи газопроводов недавно говорил и российский лидер Владимир Путин. По его словам, это может быть антенна, через которую осенью 2022 года неизвестные привели в действие взрывное устройство.

Однако пока такие выводы не подтверждаются. Но сам факт того, что оператора «Северного потока-2» пригласили изучить этот объект, важный политический сигнал, отметил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «Происходят некоторые изменения в отношении европейских стран к РФ и к оператору газопровода "Северный поток-2" в части привлечения его, по сути, к расследованию этих событий.

Это очень важный момент, который говорит о том, что Европа перестала полностью игнорировать российскую точку зрения.

Хочется верить, что это связано с тем, что ЕС под давлением общественности, под давлением Китая все-таки хочет показать, что он не чужд объективному расследованию этой диверсии».

Между тем в последние месяцы появилось сразу несколько версий взрыва на «Северных потоках», но в основном это были журналистские расследования. Так, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что к диверсии причастны власти США, а прямой приказ якобы отдал сам президент Джо Байден. Однако стоит учитывать, что в последние годы Херша неоднократно критиковали в профессиональном сообществе.

Позже американские и европейские газеты практически одновременно со ссылкой на разведданные рассказали, что, вероятно, взрыв устроила проукраинская группировка. В Москве, в свою очередь, ответили, что такая версия — попытка отвлечь внимание от реальных виновных.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключает, что сейчас пустить Россию по ложному следу пытается Дания: «Они зафиксировали, что обнаруженный объект не представляет угрозы, но предлагают поднимать его не самостоятельно, а с участием Nord Stream 2. Возникает вопрос: а почему? Вы же там рядом были, чего вы его не подняли-то? Версия про буи звучит очень странно, и, похоже, нас пытаются толкнуть на какой-то ложный след.

То есть, условно говоря, мы сейчас этот объект достанем, очистим его от ила и обнаружим на нем флаг, например, какой-то южноамериканской страны, чтобы еще больше довести ситуацию до абсурда.

Нам в последний месяц кучу таких версий предлагали: то газопроводы взорвали украинские активисты, которые по соседству на яхте плавали, то якобы немецкие и датские, и шведские суда чуть ли не в районе взрыва стояли».

В Кремле неоднократно указывали на то, что Дания, Швеция и Германия не допускают Россию к расследованию. Но и последнее приглашение Копенгагена полноценным допуском не станет, ведь еще неделю назад в датском МИД заявили, что привлечение Москвы невозможно. Так когда можно ждать официальных результатов от европейских стран? Эксперт в нефтегазовой отрасли Сергей Кондратьев считает, что на это потребуются годы:

«Если мы говорим о формальном результате расследования, то он может прийти сравнительно быстро. То есть власти просто констатируют, что произошел подрыв, соответственно, газопровод находится в нерабочем состоянии, и просто будет озвучена хронология событий. Для этого может потребоваться несколько недель, может быть, месяцев.

Если мы говорим про установление виновных, то здесь, думаю, речь может идти о годах. Есть определенный экологический ущерб, есть очень существенный экономический урон. Соответственно, определение заказчика диверсии автоматически означает и возможность требовать возмещения понесенных убытков».

Пока же «Северные потоки» планируют законсервировать, если верить данным Reuters. Планов по ремонту в ближайшее время нет, а в будущем их можно будет относительно быстро разморозить, говорят источники агентства.

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Александр Рассохин