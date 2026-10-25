Пациенты специального прикрепления

Второй спорный вопрос касался лечения работников предприятий с особо опасными условиями труда. Таких пациентов центр ФМБА обязан обслуживать по факту обращения независимо от места их регистрации и прикрепления, а расходы должны покрываться за счет ОМС. Однако выяснилось, что ряд организаций, работники которых обслуживались в клиниках истца, отсутствуют в перечне, утвержденном распоряжением правительства №1156-р. Истец пояснял, что часть предприятий из списка была акционирована, но соответствующие изменения в правительственный перечень пока не внесены. Тем не менее эти юрлица являются полными правопреемниками прежних и сохранили статус предприятий с особо опасными условиями труда, указывал центр. Но суды с этим не согласились, посчитав, что проследить за обновлением распоряжения правительства должно было само медучреждение, а поскольку изменения в перечень внесены не были, то расходы возмещению не подлежат.