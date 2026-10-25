В Париже художники съехали с ярмарки

Парижская ярмарка в пятый раз собрала под стеклянной крышей Гран-Пале элиту мирового арт-рынка: художников, галереи, коллекционеров, музейных директоров и даже люксовые марки, давно научившиеся превращать искусство в часть своего образа. Louis Vuitton, к примеру, представил итог многолетнего проекта Artycapucines: 14 художников, среди которых были, в частности, Урс Фишер, Такаси Мураками и Яйои Кусама, а также архитектор Фрэнк Гери, переосмысляли сумку Capucines, превратив ее в предмет художественного высказывания. Для бренда это способ присоединиться к культурной истории, для ярмарки — напоминание о том, что искусство существует не только в музее и галерее, но и в пространстве потребления.