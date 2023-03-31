Из-за аномального снегопада на трассах в Ростовской области возник затор, в котором застряли более тысячи машин. Главное

Из-за аномального снегопада в четверг на трассах в Ростовской области образовались многокилометровые пробки. Самый большой затор возник на трассе М-4, где власти перекрыли 76 км дороги.

В четырех районах области и городе Шахты введен режим ЧС.

К утру пятницы автомобильная пробка сократилась до 30 км (изначально оценивалась 50-70 км). Сначала стали пропускать первые фуры в направлении Москвы на участке М-4, потом движение по трассе началось в обе стороны.

В пробке в области застряли 33 автобуса с 766 пассажирами. Об общем количестве застрявших автомобилей не сообщается.

МЧС эвакуировало 51 человека.

Развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, где находится 171 человек (из них 56 детей). Также организовано семь маршрутов доставки продуктов и топлива.

Спасатели демонтировали пять барьерных ограждений, разделяющих полосы на дороге.

В спасательных работах на трассах задействованы 238 человек и 132 единицы техники.

Движение пассажирских автобусов по маршрутам на север региона закрыто.

Кроме того, в регионе возникли проблемы с энергоснабжением. Без света остались почти 35 тыс. жителей.

По прогнозам метеорологов, мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера, ночью он перейдет в дождь, в субботу осадков не ожидается.

Подробнее о ситуации в области — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».