Ростовский губернатор: пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась на треть, до 39 км

Автомобильная пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, образовавшаяся из-за снегопада, сократилась с 60 до 39 км, заявил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, было эвакуировано 20 человек. Сколько всего машин и граждан стоят в пробке, он не уточнил.

Губернатор сообщил, что развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения. Кроме того, организовано семь маршрутов доставки продуктов. «В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники... По-прежнему получаю информацию ежечасно, работу продолжаем»,— написал он в Telegram.

Вчера, 30 марта, господин Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Шахты и четырех районах региона. Причиной стал сильный снегопад, из-за которого пришлось перекрыть 76 км трассы М-4 «Дон». Там образовались настолько плотные заторы, что дорожным службам приходится срезать ограждение на середине полосы. Telegram-канал Shot сообщал, что в пробке стоят около 600 грузовиков и 1 тыс. легковых автомобилей.

Подробности — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».

Лаура Кеффер