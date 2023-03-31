В Ростовской области перекрыта еще одна трасса из-за снегопада, идет эвакуация

Глава администрации города Новошахтинск в Ростовской области Сергей Бондаренко сообщил, что трасса Новошахтинск—Гуково перекрыта из-за снегопада. Идет эвакуация людей.

«Со стороны Новошахтинска автодорога Новошахтинск—Гуково перекрыта сотрудниками ГИБДД. На автодороге работают специалисты АСФ (аварийно-спасательного формирования.— "Ъ") города Гуково. На месте первый заместитель главы администрации Гуково (Александр Ковалев.— "Ъ"). Работают пять единиц техники. Волонтерами организован сбор воды и еды для людей, которые стоят в пробке»,— сообщил он.

Глава администрации отметил, что с трассы Новошахтинск—Гуково и М-4 «Дон» эвакуировали 86 детей и 14 взрослых. Среди них жители Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. Все они размещены в Новошахтинской школе-интернате и обеспечены спальными местами и горячим питанием.

Автомобильные пробки образовались на трассах Ростовской области 30 марта Ростовской области из-за снегопада и сильного ветра. Самый большой затор возник на трассе М-4 «Дон», где власти перекрыли 76 км дороги. К утру протяженность затора на М-4 «Дон» сократилась до 30 км. В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщали, что в пробке находятся более тысячи машин. Точное количество людей, застрявших в пробке, не уточняется. В городе Шахты, а также Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».