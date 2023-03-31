Ростов-на-снегу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Шахты и четырех районах региона. Причина — сильный снегопад, из-за которого пришлось перекрыть 76 километров трассы М-4 «Дон». Там образовались настолько плотные заторы, что дорожным службам приходится срезать ограждение на середине полосы. На трассе разворачивают пункты обогрева; власти региона обещают организовать подвоз топлива и продуктов заблокированным автомобилям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: кадр видео ГУ МЧС России по Ростовской области

Снегопад начался в Ростовской области в ночь на 30 марта. Как отмечает местный портал 161.ru, резкое изменение погоды стало для жителей региона полной неожиданностью: к концу марта в Ростове-на-Дону уже цвели плодовые деревья, а горожане давно убрали зимние вещи. Последний раз такой затяжной снегопад в конце марта был зафиксирован в 1995 году, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Самая тяжелая ситуация сложилась на севере области. К середине дня на трассе М-4 «Дон» возникли многочисленные ДТП и многокилометровые пробки. Так, к 16:00 полностью встал участок от хутора Лесного до Верхнеговейного. Дорожная полиция закрыла участок трассы в Каменском районе для грузовиков, но это не сильно помогло — к 18:00 пробка растянулась на 50 километров. При этом машины стояли в обоих направлениях — на подъезде к Каменску в сторону Ростова-на-Дону и от поворота на Шахты в сторону Каменска. «Сейчас муж стоит в пробке под Каменском-Шахтинским. За четыре часа не проехал и метра. Пробка собралась огромная: у кого-то закончился бензин, у кого-то — еда и вода,— рассказала читательница 161.ru.— Звонили в 112, там сказали, что всё знают. Говорят, что нужно ожидать часа два. В машинах есть дети». Тогда же из-за снегопада были задержаны пять поездов.

Параллельно в регионе возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за метели и мокрого снега без света остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах, сообщил губернатор Владимир Голубе. Речь идет про:

Каменск-Шахтинский;

Зверево;

Гуково;

Каменский район;

Красносулинский район;

Усть-Донецкий район;

Орловский район;

Багаевский район;

Семикаракорский район;

Белокалитвинский район;

Октябрьский сельский район.

«Энергетики переведены в режим повышенной готовности,— сообщил губернатор.— По всей области к оперативно-восстановительным работам привлечены 343 бригады, это 1244 человека и 640 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы будут выполняться в круглосуточном режиме. Получаю доклад об устранении аварий каждый час». В администрации области позже уточнили: «Там не тотальное отключение. Из-за аварий часть населения остается без света, но постепенно аварии ликвидируются».

Тем временем для ликвидации снежных заносов на трассе «Дон» было направлено 36 единиц крупной дорожной техники. «Работаем в режиме ЧС. Мобилизованы региональные и муниципальные службы,— написал губернатор.— Срезаем троссовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения».

На трассе были развернуты пункты обогрева для застрявших водителей:

960-ый км;

969-ый км (Осиновая балка);

925-ый км;

362-ый км трассы А-260;

Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).

Еще два пункта открыты в начале и конце пробки — в районе Красного Сулина и Каменска.

«В настоящий момент работает тяжелая техника, расчищая подступы к заблокированным автомобилям. Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и организована при необходимости эвакуация»,— сообщил ночью заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. В 22:13 губернатор Владимир Голубев написал: «В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах».

В 23:04 пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области опубликовала видеозапись работы на заснеженной трассе. Спасатели режут металлические отбойники, разделяющие полосы, чтобы автомобили могли выехать.

Ростовский гидрометцентр предупреждает, что в пятницу, 31 марта, продолжится дождь, а ночью и утром добавится мокрый снег. Предполагается, что температура начнет повышаться лишь 2 апреля.

Александр Черных