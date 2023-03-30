В четырех районах Ростовской области введен режим ЧС из-за снегопада

В Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах и в городе Шахты введен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщил господин Голубев в своем Telegram-канале, на месте ЧС находятся его заместитель Сергей Бодряков, начальник регионального управления МЧС Сергей Филиппов, представители областного минтранса, «Автодора» и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада и образовавшихся заторов на 76 километрах трассы М-4 «Дон», которая проходит через Ростовскую область, полностью остановлено движение. «Срезаем троссовое ограждение на разделительной полосе для перепуска движения»,— сообщил губернатор.

Организованы четыре пункта обогрева на 960-м, 969-м, 925-м и 362-м километрах трассы и на Белокалитвинском направлении — это населенные пункты Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка.