В Ростовской области полностью перекрыли 76 километров трассы М-4 «Дон» из-за снегопада

Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыто на участке с 907-го по 983-й километр в прямом и обратном направлениях с 20:00 30 марта. Ограничение пришлось ввести из-за сильного снегопада, сообщает министерство транспорта Ростовской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Ранее Госавтоинспекция ограничила движение большегрузов и отправляла их на автостоянки до улучшения погодных условий: на 801-й километр — транспорт, движущийся в направлении Ростова-на-Дону, на 993-й километр — транспорт, движущийся в сторону Москвы.

Сообщается, что для ликвидации последствий непогоды на участок переводят тяжелую технику со строительных объектов.

Для помощи людям, застрявшим в снежном заторе, направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон», в том числе из Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края. Связаться с ними можно по номеру *2323.

ГУ МЧС по Ростовской области информирует, что наиболее сложная обстановка на федеральной автотрассе наблюдается на двух участках в Каменском и Красносулинском районах.

«Для оказания помощи в буксировке транспортных средств направлена тяжелая техника от Донского спасательного центра МЧС России и пожарно-спасательных гарнизонов. Развернуты пункты обогрева. На месте работает порядка 60 человек и 40 единиц техники»,— сообщают в пресс-службе ведомства.

Глава Красносулинского района сообщил в своем Telegram-канале, что пункт обогрева открыт на 960-м километре трассы М-4 «Дон».

«Здесь люди получают питание и все необходимое,— написал Николай Альшенко.— Никто не остается в стороне. В каждом поселении района главы сейчас находятся на рабочих местах. Где необходимо организовываем дополнительные пункты приема людей в школах, детских садах и Домах культуры».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону