МЧС сообщила об эвакуации 51 человека из пробки в Ростовской области

Из автомобильной пробки на трассе М4 «Дон» в Ростовской области, образовавшейся из-за сильного снегопада, эвакуировали 51 человека. По трассе в направлении Москвы пошли первые фуры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ростовской области Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

«Эвакуирован 51 человек. Развернуты семь ПВР (пункт временного размещения.— "Ъ") вместимостью 301 человек, в которых размещены 171 человек, в том числе 56 детей. Приведены в готовность к приему дополнительно девять ПВР. В работах задействовано 238 человек и 132 единицы техники»,— говорится в сообщении.

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области демонтировали пять барьерных ограждений, продолжаются работы по расчистке дорожного полотна и созданию «карманов» для проезда автомобилей с помощью бульдозеров.

По состоянию на 08:00 мск организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, уточнили в МЧС. На трассу по семи маршрутам снегоходами доставляются продукты, также организован подвоз топлива для заправки машин, застрявших в пробке людей.

Днем 30 марта Ростовскую область накрыл циклон. Из-за снегопада и сильного ветра на трассе М-4 «Дон» образовались автомобильные заторы, было перекрыто движение на 76 км дороги. К утру протяженность затора сократилась до 30 км. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Шахты и четырех районах региона. Точное количество людей, застрявших в пробке, не называется. Очевидцы сообщают, что в одном из автомобилей находится беременная женщина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».

Милена Костерева