Прокатная десятка

30 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых якутская драма «Айта» и мексиканский хоррор «Дитя тьмы». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Тень Караваджо
- Режиссер: Микеле Плачидо
- В ролях: Риккардо Скамарчо, Микаэла Рамаццотти, Луи Гаррель, Изабель Юппер, Микеле Плачидо
- Жанр: драма, биография, история / Италия, Франция / 120 мин.
- В прокате: с 30 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «Новый фильм Микеле Плачидо "Тень Караваджо" — попытка традиционной биографии выдающегося художника, чей гений не поняли и не оценили современники: от их рук великий живописец позднего Ренессанса, по спорной версии автора, и погиб. История взлета и падения Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо рассказана устами таинственного папского дознавателя по прозвищу Тень. Тень — инквизитор, прикидывающийся, как многие агенты охранки, философом. Смехотворные претензии мучителя человеческих душ на звание их знатока довольно выразительно изображает Луи Гаррель. Он морщит брови и поджимает губы, выслушивая показания очередного напуганного свидетеля, повествующего о прегрешениях Караваджо. Среди свидетелей значится и сам Плачидо в роли кардинала дель Монте, пресыщенного ценителя прекрасного, впрочем предающего Караваджо ради внутрицеховых интриг в конклаве. Другим покровителем бунтующего маэстро выступает маркиза Констанца Сфорца Колонна (Изабель Юппер), вожделеющая Караваджо (Риккардо Скамарчо) с первых кадров, но тоже лишающая его столь необходимой поддержки в решительную минуту».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «От "Спрута" к "Медузе"».
Дитя тьмы
- Режиссер: Мишель Гарса Сервера
- В ролях: Наталия Солан, Альфонсо Досаль, Майра Баталья, Соня Коу
- Жанр: ужасы, драма / Мексика, Перу / 97 мин.
- Слоган: «Оно питается душами невинных»
- В прокате: с 30 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Перебесившись в подростковом возрасте, Валерия (Наталья Солан), кажется, получает высшее образование и обретает простое женское счастье по-мексикански. Любящий муж Рауль (Альфонсо Досаль), работающий, кажется, в рекламном бизнесе, дом — полная чаша. Никаких забот: можно всласть предаваться любимому хобби — столярному, вы не ослышались, ремеслу. Забеременеть, правда, никак не удается, но то ли паломничество к 33-метровой статуе той самой святой Девы в Окуилане, то ли терпение и труд в постели приносят свои плоды. Девочка! У них будет девочка!.. Как-то раз, выглянув в окошко, героиня видит на балконе соседнего дома некую женщину. Помахав Валерии рукой, та выбрасывается из окна и, несмотря на коллекцию открытых переломов, шустро ползет по асфальту двора.
С этого момента травмированная "сущность", как именуются такие монстры в "Медее" Волошина, подчиняет себе воображение будущей матери. Шмыгает по лестничной клетке, таится под кроватью и вообще позволяет себе черт знает что».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Стон матери и ребенка» и «Переломанный момент».
Айта
- Режиссер: Степан Бурнашев
- В ролях: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова
- Жанр: драма / Россия / 86 мин.
- Слоган: «Ты запомнишь это имя навсегда»
- В прокате: с 30 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Действие "Айты" разворачивается в маленьком якутском поселке, заливаемом бесконечными дождями, размывшими дороги и отрезавшими его от "большой земли"…
Ночной вызов поднимает с постели следователя Николая (Иннокентий Луковцев): старшеклассница Айта (Айталыына Яковлева) пыталась покончить с собой. К сожалению, спасти девочку не удается, при этом на вскрытии оказывается, что она была беременна, а в ее кармане мать (Ильяна Павлова) находит записку со словами "Ненавижу тебя, Афоня", указывающими на возможного виновника трагедии. В поселке живет только один Афоня — это переехавший из Воронежской области русский полицейский (Андрей Фомин), подчиненный Николая. Выясняется, что именно он роковым вечером подвез Айту, возвращавшуюся домой с вечеринки, а вскоре находятся и свидетели, которые утверждают, что не раз видели девочку с Афанасием в его машине, где они целовались. Тот отрицает, что у него была связь со школьницей — да, один раз подвез и больше ничего, но благодаря соцсетям информация о "менте-педофиле" распространяется по поселку, как пожар».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Правые и невиноватые» и «"Нужно рассказывать друг другу о себе"».
Любовь-морковь: Восстание машин
- Режиссер: Андрей Волгин
- В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Денис Парамонов, Алина Булынко
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 95 мин.
- В прокате: с 30 марта
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «В век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно — познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми».
Взломщик
- Режиссер: Николас Дачемин Харвард
- В ролях: Кейт Босворт, Райан Филипп, Том Райт, Винг Реймз, Чарли Уэбер
- Жанр: боевик, триллер, детектив / США / 92 мин.
- В прокате: с 30 марта
Кинопрокатчик «Global Film»: «Миллер Грэм может пройти через любые двери, вскрыть любой замок и опустошить самый надежный сейф. Он — гениальный взломщик. Но даже таким профессионалам иногда не везет. Однажды Грэм попался и отправился в тюрьму, оттуда вернулся совершенно другим человеком. Но исчезновение его дочери вынуждает вора снова встать на скользкий путь: последнее дело будет самым опасным в его карьере взломщика».
Джон Уик 4
- Режиссер: Чад Стахелски
- В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США / 169 мин.
- В прокате: с 23 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «С течением времени франшиза утратила и без того условную привязку к реальности, которая у нее имелась в самом начале… Новый антагонист, жаждущий извести Джона Уика, как будто его ничему не научили предыдущие выпуски,— французский аристократ, маркиз де Грамон (Билл Скарсгард), чья штаб-квартира располагается в здании Фонда Луи Виттона, завтракает он в Версале, а злодейские разговоры ведет в галереях…
По традиции, авторы отдали заметные партии легендам экшен-жанра. В новом фильме они играют очередных старых друзей Уика, о которых мы впервые слышим: Хироюки Санада — менеджера отеля для наемных убийц "Континенталь" в Осаке, который встает на сторону Джона в его противостоянии с маркизом; Донни Йен — слепого мастера боевых искусств, которого, наоборот, маркиз нанимает для расправы над героем. Также тут есть киллер по прозвищу Никто (Шамир Андерсон), который отвечает за нечто доселе во франшизе невиданное и неслыханное — юмор. Хотя в основном и ему, и остальным персонажам приходится вести диалоги, состоящие из фраз вроде «Он отнимает жизнь и дарит смерть» или «Мертвые мертвы, а живые продолжают жить» и заполняющие паузы между боевыми сценами».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Джон Уик возвращается» и «Колобок в аду».
Три мушкетера
- Режиссер: Билл Томас
- В ролях: Малачи Пуллар-Латчмен, Бен Фриман, Дэвид О’Махони, Джейк Дж. Меньяни, Джеймс Космо
- Жанр: боевик, приключения / Великобритания / 99 мин.
- Слоган: «Вместе они выстоят»
- В прокате: с 23 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Три мушкетера" британца Билла Томаса — довольно неожиданная интерпретация сюжета о гасконце, который хотел стать мушкетером и нашел себе сразу три разные ролевые модели — Атоса, Портоса и Арамиса. Критиков больше всего заинтересовал тот факт, что Д’Артаньяна играет чернокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен, а коварную Миледи — Прия Калидас, британская актриса индийского происхождения. Но это абсолютно неважно для сюжета и атмосферы фильма…
Можно посмотреть на этих "Трех мушкетеров" и иначе, как на развеселый кэмп, в котором тряпки и напускная веселость персонажей призваны отвлечь от основного сюжета. Это принципиально политический, а не романтический фильм, в котором четверо главных героев нужны лишь для того, чтобы совершенно случайно спасти короля, де Тревиля и государство. Даже прекрасные дамы здесь — не предмет воздыханий, а либо злодейки, либо разбойницы, готовые пытать суровых мужиков. Три мушкетера и в первую очередь д’Артаньян только отвлекают зрителя от настоящего — политического — сюжета, шумят, мельтешат, что-то взрывают, раздеваются, переодеваются… Властители слабы, злодеи хитроумны, те, у кого есть собственная армия, "окружены идиотами". Но, как утверждает Билл Томас, как раз веселые идиоты и делают историю — во-первых, им везет, а во-вторых, у них костюмы гораздо лучше».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «"Три мушкетера" и один бутафор».
Коты Эрмитажа
- Режиссер: Василий Ровенский
- Жанр: мультфильм, детский, комедия / Россия / 83 мин.
- Слоган: «Добро пожаловать в семью»
- В прокате: с 23 марта
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна "маленькая слабость" — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — "Мона Лиза", сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала».
Путешественница во времени
- Режиссер: Оливье Тренэр
- В ролях: Лу де Лааж, Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа
- Жанр: драма, мелодрама / Франция / 120 мин.
- Слоган: «Любовь сквозь вселенные»
- В прокате: с 23 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «В 2052 году примерно восьмидесятилетняя Джулия Файнман (Лу де Лааж) наблюдает за своей маленькой внучкой, играющей на берегу моря, и размышляет о своей жизни. Как у большинства из нас, она состояла из случайностей, больших и мелких, возможно, даже не замеченных сразу, но с расстояния в несколько десятков лет кажущихся важными и определяющими…
В 1989 году семнадцатилетняя Джулия (та же Лу де Лааж) учится в колледже в Амстердаме и готовится стать великой пианисткой. Это мечта ее родителей, в первую очередь отца, мастера по изготовлению роялей (Грегори Гадебуа), но девушка, в общем, не возражает и прилежно занимается. Новости о падении Берлинской стены взбудораживают студентов, они решают посмотреть на историческое событие своими глазами, и подруге (Эстер Гаррель) даже удается уговорить послушную тихоню Джулию присоединиться к этому путешествию. Однако в этот момент история главной героини раздваивается: одна ее версия загружается в автобус со всей компанией, устраивает у обломков стены импровизированное выступление и попадает в газеты — к вящему неудовольствию родителей, ничего не знавших об этой маленькой авантюре. Вторая возвращается за забытым паспортом, попадается на глаза преподавательнице и никуда не едет. Теперь мы наблюдаем за двумя Джулиями, потом их станет еще больше».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Счастья были так возможны».
Миллионер на три дня
- Режиссер: Джек Спринг
- В ролях: Колм Мини, Джонас Армстронг, Джеймс Берроуз, Майкл Кинси, Робби Ги
- Жанр: комедия / Великобритания / 96 мин.
- Слоган: «Оттянись напоследок»
- В прокате: с 16 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если верить фильму, "миллионерами на три дня" в портовых городах, вся жизнь которых связана с морем, когда-то называли работников рыболовных траулеров. Отпахав тяжелейшую вахту c неоднократным риском для жизни, они получали конверты с жалованьем и сходили на берег, чувствуя себя королями. Возвращаться на судно с деньгами в кармане — плохая примета, так что задачей любого уважающего себя рыбака было за три дня пропить зарплату подчистую и, если повезет, в процессе испытать и другие удовольствия, получив в качестве награды экзотическое венерическое заболевание.
Об этом, глядя в камеру, в сопровождении энергичного "гайритчиевского" монтажа рассказывает зрителям Керли Дин (Джеймс Берроуз), потомственный "траулермен", всю жизнь проработавший на рыболовных судах, как до того его отец и дед. Он также погружает нас в необходимый контекст: когда-то исторический порт Гримсби в Линкольншире был самым большим и процветающим в мире, но после конфронтации между Великобританией и Исландией в 1970-х годах по поводу прав на добычу рыбы потерял свое значение и ныне представляет собой призрак былого величия. Промышленные флотилии значительно сократились, а их экипажи и прочие работники рыбной индустрии хоть и стараются поддерживать традиции, но понимают, что их время стремительно уходит».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Безуловный базовый доход».