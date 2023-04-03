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Медвежатник дюж, да неуклюж

На экранах «Взломщик» Николаса Харварда

В прокат вышел криминальный триллер «Взломщик» (The Locksmith) Николаса Харварда — незатейливая вариация на старую добрую тему «последнего дела». Тому, что оно в этом фильме заканчивается на удивление благополучно, не получилось порадоваться у Юлии Шагельман.

Золотые руки слесаря Миллера Грэма (Райан Филипп) не очень помогают ему управлять собственной судьбой

Золотые руки слесаря Миллера Грэма (Райан Филипп) не очень помогают ему управлять собственной судьбой

Фото: Golden State Films

Золотые руки слесаря Миллера Грэма (Райан Филипп) не очень помогают ему управлять собственной судьбой

Фото: Golden State Films

Все мы, посмотревшие в своей жизни некоторое количество криминальных фильмов, знаем, как это бывает. Хороший парень соглашается на плохую работу — из самых благородных побуждений, конечно, но что-то идет не так, и хороший парень оказывается за решеткой. Он выходит, преисполненный намерений больше никогда не ступать на кривую дорожку, но соглашается пойти на еще одно, самое распоследнее дело самый распоследний раз, и все, разумеется, снова идет не так. Эту песню из репертуара радио «Шансон» можно легко угадать с одной ноты, и только киногерои в своих киномирах до сих пор не уразумели, что на последнее дело не надо соглашаться ни за что и никогда, потому что ни к чему хорошему это не приведет.

В случае «Взломщика» (хотя оригинальное название фильма можно перевести и еще более тривиально: «Слесарь») хороший парень — это Миллер Грэм (Райан Филипп, когда-то подававший кинозвездные надежды, а теперь такой же «сбитый летчик», как его герой), слесарь, который умеет гениально вскрывать замки. В начале картины он со своим другом Кевином (Джордж Акрам) отправляется грабить некую контору, в которой стоит сейф с наличностью. Оба делают это, что называется, по семейным обстоятельствам: Миллеру надо обеспечивать жену и маленькую дочку, а Кевину — младшую сестру. Прикрытие операции обеспечивает грязный коп по фамилии Цвик (поднаторевший в ролях злодеев Джеффри Нордлинг). Естественно, все идет не по плану, на место преступления является полиция, Цвик убивает несчастного Кевина, обставив все так, как будто тот стрелял в него первым, заставляет Миллера молчать, угрожая его семье, и отправляет его в тюрьму.

Через десять лет Миллер выходит по УДО за хорошее поведение. Встречает его старый друг Фрэнк (напрасно растрачивающий здесь свою харизму Винг Реймс), который пристраивает нашего героя в свою слесарную мастерскую, хотя трудиться по специальности тот не может без лицензии, поэтому вынужден прикидываться разнорабочим. Но Миллер не ропщет: он твердо намерен вести законопослушную жизнь, а также наладить отношения с теперь уже бывшей женой Бет (Кейт Босуорт) и двенадцатилетней дочкой Линдси (Мадлен Гибо). И если второй цели он добивается с удивительной легкостью — девочка любит папу, а Бет хоть и не забыла прошлое, но готова как минимум общаться цивилизованно,— то на пути к первой возникают некоторые препятствия.

Чинит их, конечно же, негодяй Цвик, благодаря тому давнему происшествию получивший лейтенантское звание и еще больше погрязший в коррупции. Он уходит на пенсию, но поручает своим подручным, детективам Пересу (Ноэль Гульеми) и Джонсу (Бурк Флойд) всячески отравлять Миллеру жизнь. Отдельную пикантность ситуации придает то, что Бет — вот уж сюрприз так сюрприз — тоже служит в полиции, и Цвик зачем-то оставляет именно ей свое место в отделе нравов, хотя вряд ли стоило рассчитывать на то, что Джонс и Перес с ней сработаются.

Кроме того, сестра убитого Кевина Эйприл (Габриэла Кесада) тоже выросла, но ее жизнь не настолько удалась, как у Бет,— она стала проституткой. Давя на чувство вины Миллера, именно она подбивает его пойти на последнее дело: ограбить ее сутенера Гаррета (Чарли Уэббер), по совместительству риэлтора и организатора подпольного казино. И Миллер, конечно, соглашается, хотя собственными глазами видит, что «служба безопасности» Гаррета — это его заклятый враг Цвик со своими верными дуболомами. Объяснить этот и все его последующие поступки, а также поступки других персонажей, плохих и хороших, включая, например, честного, но не слишком сообразительного шефа полиции (Том Райт), решительно невозможно. У фильма целых пять сценаристов, но кажется, что сочиняла его нейросеть, руководствуясь принципом «идиоты — лучший двигатель сюжета».

Однако, несмотря на свою нелогичность, картина остается до боли предсказуемой. Совершив несколько легко прогнозируемых поворотов и твистов, в итоге она, правда, выезжает на не самый традиционный для жанра «последнего дела» хеппи-энд. Но удивляться не приходится и тут: дуракам, как известно, везет.

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