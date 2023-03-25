Джон Уик возвращается

На экраны вышел «Джон Уик-4» Чада Стахелски — продолжение популярной экшен-франшизы про неубиваемого, зато смертоносного киллера в исполнении Киану Ривза. Это редкий по нынешним временам гость в российском прокате: свежайший голливудский блокбастер со звездами, высокими оценками критиков и впечатляющими сборами. Уже в четвертый раз не смогла разделить всеобщие восторги Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врагов у Джона Уика (Киану Ривз) по-прежнему достаточно

Фото: Summit Entertainment Врагов у Джона Уика (Киану Ривз) по-прежнему достаточно

Фото: Summit Entertainment

Первый «Джон Уик», режиссерский дебют бывших каскадеров и постановщиков трюков Чада Стахелски и Дэвида Литча, вышел в 2014 году. Это была олдскульная история в духе 1980-х про ушедшего на покой киллера, который мстит плохим парням за угнанную тачку и убитую собачку. Никто не ждал от снятого за скромные $20 млн фильма ничего особенного, но он неожиданно окупился в прокате четыре раза, вернул Киану Ривзу статус безусловной звезды боевиков и сформировал преданную фанбазу тех, кто готов снова смотреть все то же самое с небольшими вариациями. Второй «Джон Уик» (2017) стоил уже $40 млн и заработал в мировом прокате $171 млн, третий (2019) был снят за $55 млн и принес своим создателям почти $328 млн. По мере увеличения бюджетов рос и хронометраж: если первый фильм укладывался в 101 минуту, то третий длился уже 130, четвертый же впечатляет размером, больше подходящим какому-нибудь «Крестному отцу» или «Властелину колец»,— 169 минут. Существенную их часть занимает, конечно, то, ради чего «Джона Уика» и смотрят: драки, погони и перестрелки.

С течением времени франшиза утратила и без того условную привязку к реальности, которая у нее имелась в самом начале. В первом фильме заглавного героя еще навещала полиция и специально обученные уборщики трупов, а во время своих метаний по Нью-Йорку в поисках нехороших представителей обидевшей его русской мафии он иногда натыкался на вполне обычных людей. Во втором же оказывалось, что все население города до последнего бездомного состоит в тайном обществе ассасинов, которые, очевидно, за неимением других заказчиков и жертв, развлекаются убийствами друг друга. В третьей части география выдуманной убийственной вселенной расширилась до Марокко и Рима. В четвертой к ним прибавились Осака, Берлин и Париж. Последний представлен на экране самыми узнаваемыми достопримечательностями — Эйфелевой башней, Триумфальной аркой и церковью Сакре-Кёр, на фоне которых и происходят те самые драки, погони и перестрелки. Новый антагонист, жаждущий извести Джона Уика, как будто его ничему не научили предыдущие выпуски,— французский аристократ, маркиз де Грамон (Билл Скарсгард), чья штаб-квартира располагается в здании Фонда Луи Виттона, завтракает он в Версале, а злодейские разговоры ведет в галереях, перед полотнами вроде «Свободы на баррикадах» и «Плота "Медузы"».

По традиции, авторы отдали заметные партии легендам экшен-жанра. В новом фильме они играют очередных старых друзей Уика, о которых мы впервые слышим: Хироюки Санада — менеджера отеля для наемных убийц «Континенталь» в Осаке, который встает на сторону Джона в его противостоянии с маркизом; Донни Йен — слепого мастера боевых искусств, которого, наоборот, маркиз нанимает для расправы над героем. Также тут есть киллер по прозвищу Никто (Шамир Андерсон), который отвечает за нечто доселе во франшизе невиданное и неслыханное — юмор. Хотя в основном и ему, и остальным персонажам приходится вести диалоги, состоящие из фраз вроде «Он отнимает жизнь и дарит смерть» или «Мертвые мертвы, а живые продолжают жить» и заполняющие паузы между боевыми сценами.

Увы, последние вышли на этот раз настолько раздутыми, что не спасают ни смена локаций, ни новые трюки, ни съемки одним кадром. Когда желаешь главному герою не победы, а чтобы его страдания уже наконец завершились — самое время вспомнить еще какое-нибудь философское изречение и закрыть лавочку. Но мертвые мертвы, а команда «Джона Уика» уже готовит пятый фильм, спин-офф и мини-сериал по мотивам.